publié le 27/10/2017 à 11:09

Les enfants les plus 80's de 2017 sont enfin de retour. Après plus d'un an d'attente, les fans vont retrouver Mike, Lucas, Dustin et Will dans la saison 2 de Stranger Things, sur Netflix. L'intrigue de cette nouvelle saison se déroule un an après le retour de Will du Monde à l'envers, dans une ambiance rétro-fantastique toujours aussi réussie.



Alors que l'enfant essaye de dépasser son traumatisme, la ville d'Hawkins se prépare à fêter Halloween. Mais "Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand", comme le chantait Michael Jackson en 1982 dans Thriller, qui rythme la bande-annonce de cette nouvelle saison.

Effectivement, les ténèbres se rapprochent dangereusement d'Hawkins. Des citrouilles pourrissent mystérieusement, Will a souvent des visions cauchemardesques, sa mère, Joyce, s'inquiète et le shérif Jim Hopper continue ses enquêtes. Vous avez l'impression d'un "déjà-vu" ? Ne vous fiez pas aux apparences et découvrez les 4 bonnes raisons,sans spoilers, de regarder ces nouveaux épisodes de Stranger Things.

1. Pour le rôle de Will Byers

Will Byers dans la saison 2 de "Stranger Things" Crédit : Netflix

Dans la saison 1 de Stranger Things, Will est au cœur de l'intrigue mais n'apparaît presque pas à l'écran. Cette année, on peut enfin faire connaissance avec ce petit garçon qui revient du Monde à l'envers. Timide, mais aussi très courageux pour son âge, Will essaye tant bien que mal de retrouver une vie normale. Le traumatisme est toutefois toujours là et il a plus en plus de mal à reconnecter avec sa famille et ses amis. Il peut être un enfant "ordinaire" pendant quelques minutes puis basculer dans une version plus sombre de lui-même l'instant d'après. Félicitations à son interprète Noah Schnapp, véritable révélation de cette saison 2.

2. Une intrigue à vous donner la chair de poule

Winona Ryder dans le rôle de la mère de Will Byers Crédit : Netflix

Les showrunners Matt et Ross Duffer ont une nouvelle fois réussi leur série. On pensait avoir tout vu dans la saison 1 mais le duo nous entraîne cette fois dans un univers plus sombre. Si la saison 1 était marquée par l'univers des Goonies et d'E.T, celle-ci rend hommage à la saga Alien de Ridley Scott. Certains fans aguerris reconnaîtront des références à L'Exorciste de William Friedkin. Vous l'aurez compris, le cauchemar est loin d'être fini pour Will et ses proches. Les effets spéciaux sont très réussis et certaines images devraient vous empêcher d'éteindre votre lumière avant de dormir.





3. Un nouveau monstre aussi fascinant que dérangeant

On en dira juste assez dans cette section pour vous éviter les spoilers. Sachez que cette nouvelle créature est tout aussi repoussante que le Demogorgon de la saison 1. On apprend à la découvrir et la craindre, sans vraiment savoir de quoi elle est faite. Il faudra attendre pour comprendre d'où vient cette "araignée géante" et, surtout, quelles sont ses intentions. Dans tous les cas, ses courtes apparitions sont marquantes. Le monstre se montre très souvent dans un décor apocalyptique, où le rouge (qui rappelle les lettres de la série et le sang) est omniprésent.



4. L'excellent retour de Mike, Lucas et Dustin

Gaten Matarazzo et Caleb McLaughlin dans "Stranger Things" Crédit : Netflix

Le trio de choc de Stranger Things est toujours aussi convaincant dans la saison 2. Mike, Lucas et Dustin se déplacent toujours à vélo, communiquent par talkie-walkie et se repèrent à la boussole. Pour cette nouvelle saison, la bande de copains devra face à des défis encore plus dangereux et sauver Will d'un mal encore plus énigmatique. Encore une fois, ils prouveront que l'on peut mesurer moins de 1,60 m et accomplir de grandes choses.