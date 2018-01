publié le 25/01/2018 à 07:30

Le Super Bowl 2018 nous entraînera-t-il dans une galaxie très très lointaine ? Selon une rumeur qui commence à gonfler outre-Atlantique, le trailer tant attendu de Solo : A Star Wars Story sera dévoilé prochainement. Plus précisément lors de la finale du Super Bowl, l'un des événements sportifs le plus regardé au monde, qui aura lieu la nuit du 4 février aux États-Unis et donc au petit matin du 5 février en France.



C'est le podcast The Weekly Planet qui annoncé que la bande-annonce de Solo pourrait donc sortir le 4 février. L'information est bien évidemment à prendre avec des pincettes, même si ce podcast avait révélé que LucasFilm était mécontent des premiers réalisateurs du film Phil Lord et Christopher Miller, avant même le communiqué officiel.

À quatre mois de la sortie du film, consacré à la jeunesse de Han Solo, il serait donc temps de dévoiler les premières images. C'est la première fois que LucasFilm/Disney dévoilera u,e bande-annonce d'un épisode Star Wars dans un laps de temps aussi proche de sa sortie. Catastrophe annoncée ou vraie surprise ? Il va falloir encore s'armer de patience...