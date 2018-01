VIDÉO - "Black Mirror" : quand la réalité rejoint la fiction

publié le 13/01/2018 à 14:25

Diffusée depuis 2011 sur Channel 4 puis sur Netflix, la série d'anticipation Black Mirror - dont la saison 4 est diffusée depuis le 29 décembre sur Netflix - place un "miroir noir" sur notre époque. Elle interroge notre rapport au progrès en imaginant les effets sociaux et psychologiques des nouvelles technologies et le rapport du corps et de l'esprit aux addictions qu'elles génèrent.



Chaque histoire se déroule dans un futur indéterminé dans lequel le progrès, censé être au service du bonheur des hommes, fait basculer le monde dans la dystopie. Certains épisodes tiennent du récit d'anticipation. D'autres marquent les esprits pour leur proximité avec la réalité. Les technologies sur lesquelles ils sont articulés n'ont pas à être poussées beaucoup plus loin pour rattraper la fiction.

Dans l'épisode 2 de la saison 4, Arkangel, par exemple, les inquiétudes d'une mère hyper protectrice la conduisent à implanter une puce dans le cerveau de sa fille pour la suivre à la trace et filtrer le monde qu'elle voit. Dans la réalité, de nombreuses applications permettent aux parents de géolocaliser leurs enfants voire de filtrer les contenus auxquels ils ont accès.

Certains logiciels flirtant avec la légalité proposent même à leurs clients d'espionner un employé ou un conjoint à travers leur smartphone ou leur PC. De nombreux jouets et objets connectés pour enfants peuvent aussi se muer en mouchards. Certains ont d'ailleurs été interdits en France et en Allemagne fin 2017 après avoir été dénoncés par les autorités de protection des consommateurs.

Toujours pas d'interdiction formelle des robots tueurs

Dans l'épisode 5 de la saison 4, Metalhead, les chiens-robots tueurs de sang froid qui traquent l'héroïne sans relâche font curieusement écho aux robots de Boston Dynamics, dont les progrès fulgurants sont régulièrement partagés par leurs créateurs. L'épisode met aussi en lumière le débat sur l'interdiction des robots tueurs porté devant l'ONU par une centaine de personnalités. L'initiative n'a toujours pas accouché de mesure concrète.



Le musée des horreurs de l’épisode 6 de la saison 4, Black Museum, embarque le spectateur dans la médecine du futur pour mettre en lumière les dérives des liens entre la génétique et la technologie. Le système de transfert de conscience évoqué dans l'épisode rappelle les essais cliniques menés par l’entreprise biologique Bioquark dans le cadre du projet ReAnima qui vise à réveiller les personnes en état de mort cérébrale en redémarrant certaines fonctions du cerveau avec des cellules souche.

La Chine veut noter sa population d'ici 2020

Les saisons précédentes foisonnent aussi d'exemples rendus plausibles par la réalité. L'épisode 1 de la saison 3, Nosedive, raconte l'histoire d'une femme évoluant dans un monde où les interactions sociales sont évaluées en permanence par ses congénères pour déterminer un statut social donnant accès à plus ou moins de services et privilèges.



En Chine, le gouvernement travaille depuis 2014 à l'élaboration du crédit social, un système de notation des citoyens visant à récompenser les bons comportements et sanctionner les mauvais. Cet instrument de contrôle social doit être mis en place à horizon 2020.