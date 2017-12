publié le 09/12/2017 à 08:10

Star Wars 8 sera bien plus qu'un épisode de plus dans la saga. Ce sera la dernière apparition de Carrie Fisher en tant que Leia Organa. Le film offrira ainsi un vibrant hommage à l'actrice décédée brutalement en décembre dernier à la suite d'une crise cardiaque, après le tournage du film. Presqu'un an après sa mort, la galaxie Star Wars est toujours endeuillée et se demande quel rôle aura la Générale de l'Alliance Rebelle. Rian Johnson a affirmé que la fin de l'épisode n'a pas été modifiée après le décès de l'actrice. Attention, la suite du texte contient des spoilers.





Star Wars 8 se déroulera quelques minutes après la fin de Star Wars 7, sur la planète Ach-To. Rey rencontre alors Luke Skywalker et va essayer de découvrir qui elle est et surtout apprendre à maîtriser la Force. Mais, l'épisode 8 serait aussi l'un des plus sombres de la saga. Mark Hamill n'a pas mâché ses mots en déclarant que Luke Skywalker était dorénavant "un héros brisé". Mais des théories laissent penser qu'il pourrait enfin retrouver sa sœur Leia, elle aussi confronter à de nombreuses épreuves.

Si Disney et LucasFilm ont verrouillé leur communication autour des Derniers Jedi, on commence cependant à en savoir plus sur Leia grâce aux interviews accordées par le réalisateur Rian Johnson et certains acteurs au magazine américain Entertainment Weekly.

1. Une femme brisée mais pas vaincue

Dans Star Wars 7, on apprend que Leia a perdu son fils Ben Solo, qui a basculé du Côté Obscur pour devenir Kylo Ren. Elle doit aussi faire le deuil de son grand amour, Han Solo, tué par leur fils à la fin de l'épisode. "D'une certaine façon, son personnage est défini par la perte depuis le début de la saga avec la destruction de sa planète Alderaan [dans l'épisode 4]. "Elle a tout encaissé et elle se concentre maintenant sur la tâche qu'elle doit accomplir", débute Rian Johnson dans son entretien pour Entertainment Weekly. C'est la grande force du personnage de Leia : princesse, rebelle, sénatrice puis cheffe de la Rébellion, marquée par le deuil, mais qui ne renonce jamais à son combat.

2. Leia devra faire face à des tensions au sein de l'Alliance

Laura Dern et Carrie Fisher dans "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

Rian Johnson ne s'est pas étendu sur ce point mais il a laissé entendre que Leia devrait faire face à des troubles au sein de l'Alliance. Selon de nombreuses rumeurs, c'est la vice-amirale Holdo (Laura Dern) qui prendrait la tête d'un petit groupe de rebelles contre Leia. Les deux femmes auraient deux visions très différentes du combat pour la liberté. "La pression est intense et certaines relations vont se fissurer. C'était intéressant pour moi de mettre cette petite armée sous pression et de montrer les résultats au sein de l'Alliance", commente le réalisateur.





3. Poe Dameron, "un fils de substitution"

Face aux épreuves qu'elle a vécues et qui se préparent, Leia va beaucoup se rapprocher de Poe Dameron, son meilleur pilote. "Poe est en quelque sorte un fils de substitution pour Leia. Mais je pense qu'elle voit aussi son potentiel pour devenir un grand leader de la Résistance", poursuit Rian Johnson.



L'histoire de Poe évolue donc entre les épisodes 7 et 8. On le voit passer de soldat héroïque à leader expérimenté. "Je pense que Leia sait qu'elle ne sera pas là éternellement et elle veut pousser Poe à être plus qu'un grand pilote, tempérer son côté impulsif par sa sagesse". D'ailleurs, dans l'un des teasers de Star Wars 8, Leia charge Poe d'une mission importante. Le pilote devrait attaquer la flotte du Premier Ordre, probablement après la bataille sur Crait.





4. La dernière apparition de Carrie Fisher sera chargée d'émotion

Contrairement à ce qui avait été annoncé par son frère, Carrie Fisher n'apparaîtra pas dans Star Wars 9.Les Derniers Jedi offrira donc la dernière apparition de l'actrice en tant que Générale Organa. Rian Johnson espère que le public appréciera l'histoire de l'épisode 8 et le rôle de Carrie Fisher : "Nous n'avions aucun moyen de savoir que ce serait son dernier Star Wars, donc ce n'est pas comme si nous avions réalisé le film en pensant à la fin de son personnage", explique le réalisateur avant de conclure : "En regardant, il y aura beaucoup d'émotions de ce qu'elle a fait dans le film".