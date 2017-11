publié le 30/11/2017 à 11:00

Verra-t-on toujours Rey dans les prochains épisodes de Star Wars ? Dans un entretien fleuve au magazine Rolling Stone, l'actrice Daisy Ridley s'est confiée sur l'avenir de son personnage après l'épisode 9 attendu pour 2019. Car oui, la saga créée par George Lucas se poursuivra avec une nouvelle trilogie, la quatrième, réalisée par Rian Johnson, déjà aux manettes de Star Wars 8. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, orientez votre vaisseau vers une autre galaxie, la suite du texte contient des spoilers.



Daisy Ridley n'y va pas par quatre chemins. La comédienne britannique ne s'attend pas à ce que Rey continue son aventure dans la nouvelle saga. "Non, non et non. Je suis très contente de tourner le troisième film [l'épisode 9], parce qu'au final, j'ai signé pour trois films. Donc dans ma tête, c'est aussi trois films", a expliqué l'actrice au magazine Rolling Stone.

Une déclaration qui fait sens après le communiqué officiel de Lucasfilm sur la nouvelle saga, qui "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant". Pour le moment, Rian Johnson n'a pas donné plus de détails sur ses prochains films, si ce n'est qu'"il y a tellement de potentiel que j'ai hâte de m'y mettre".