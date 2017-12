Crédit : Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

publié le 08/12/2017 à 20:55

Fans de Star Wars, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue de Star Wars 8, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers potentiels.



Qui sont les parents de Rey, l'héroïne de la nouvelle saga Star Wars ? Cette question brûle les lèvres des fans depuis Star Wars 7. On y découvre que la jeune femme, abandonnée par sa famille sur Jakku, peut maîtriser la Force et le sabre laser. De nombreuses théories martèlent que Rey serait donc la fille d'un Jedi. Plus précisément de Luke Skywalker, Dark Vador ou Leia, qui est aussi sensible à la Force.

Loin d'en confirmer ou balayer n'importe quelle rumeur, le réalisateur Rian Johnson a évoqué le sujet lors d'un entretien pour Rolling Stone. Et qu'on se le dise, pour lui, l'identité des parents de Rey est moins importante que la réaction de la jeune femme en les découvrant : "Je crois vraiment que [la révélation des parents de Rey] doit être vue comme un choc émotionnel. Il n'y a pas que la surprise qui compte. Tout le monde se souvient du 'Je suis ton père' [de Dark Vador à Luke dans L'Empire contre-attaque] parce qu'il était fort émotionnellement et non parce que le public s'est dit 'Oh mon Dieu je ne m'y attendais pas !'", explique-t-il.

Il faudrait donc s'attendre à une scène forte en émotions, plutôt qu'à un choc de la révélation. Cela voudrait-il dire que les parents de Rey sont sous nos yeux depuis l'épisode 7 ? Mystère...