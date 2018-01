"Star Wars 8" aurait dû se finir différemment

publié le 21/01/2018 à 08:15

Fans de la galaxie très très lointaine, si vous n'avez pas encore vu Star Wars 8, changez la direction de votre X-Wing, car la suite du texte contient de nombreux spoilers sur l'intrigue.



C'est une déclaration qui risque d'agiter la communauté Star Wars. Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi, a confié à Empire Magazine que le film avait une autre fin. Et jusqu'au bout, il a hésité à garder la scène originelle ou à l'abandonner. Celle que le public a découvert dans les salles françaises le 13 décembre dernier montre un jeune garçon de Canto Bight qui attrape son balais grâce la Force et regarde le ciel étoilé. Une fin pleine de promesses pour l'épisode 9 et qui devrait annoncer une toute nouvelle génération de Jedi.

Pourtant, Rian Johnson voulait au départ garder une séquence dans laquelle Rey, Leia, Finn, Poe et les survivant(e)s de la Rébellion sont à bord du Faucon Millenium. "Dans le script, quand j'ai écrit la scène du Faucon Millenium, j'avais aussi ajouté : 'Cela semble être une parfaite image de fin'", confie le réalisateur.

Une fin pour rendre hommage à Luke Skywalker

Si Rian Johnon a décidé, pendant le montage final, de changer la fin, c'est pour rendre hommage à Luke Skywalker. "C'était très important pour moi d'avoir ce final, parce que cela transforme l'acte de Luke, qui sauve 20 personnes [les Rebelles sur Crait], en un acte qui inspire toute la galaxie", poursuit le réalisateur qui n'arrête pas de révéler les secrets du film depuis sa sortie.



Le cinéaste a enfin expliqué que cette fin avec le petit garçon était nécessaire pour préparer l'épisode 9. "Nous mettons en place quelque chose de grand pour la suite. Et quand Leia dit à Rey [dans le Faucon Millenium] : 'Nous avons tout ce qu'il nous faut', elle parle de toutes les personnes présentes à bord du Faucon, mais aussi de l'avenir. C'est-à-dire que la galaxie a vu une lueur d'espoir et a envie de se battre pour une juste cause", conclut Rian Johnson.



Il faudra désormais s'armer de patience avant d'en savoir plus sur Star Wars 9, réalisé par J.J. Abrams, et dont la date de tournage n'a pas encore été annoncée.