publié le 29/06/2017 à 17:14

Mais qui est vraiment le Suprême Leader Snoke ? Le grand méchant de la nouvelle saga, incarné par Andy Serkis (The Avengers : L’Ère d'Ultron, Black Panther) est au cœur des théories les plus folles de la part des fans. Il faut dire que le personnage est très mystérieux : il est apparu sous la forme d'un hologramme dans Star Wars 7, n'est pas un Sith malgré sa maîtrise du Côté Obscur, et semble de plus en plus s'intéresser à Rey, l'héroïne de la saga.



Selon de supposées fuites du scénario, Snoke aurait un rôle plus important dans Les Derniers Jedi, avec des scènes en compagnie de Leia et Luke... De quoi agiter les esprits des fans, avides du moindre indice pour découvrir qui est vraiment ce Suprême Leader, dont on ne sait encore rien.

Si au départ certains pensaient qu'il était une réincarnation de Dark Vador à cause de sa cicatrice, puis de Dark Plagueis, le maître de Palpatine, une nouvelle théorie commence à faire son chemin. Selon le Youtubeur et spécialiste Star Wars Mike Zeroh, mais aussi le site ComicBook, Snoke serait en réalité le Jedi Kanan Jarrus, héros de la série Star Wars Rebels.

Qui est Kanan Jarrus ?

Kanan est entré très tôt dans l'Ordre Jedi. Il devient le padawan du Maître Depa Billaba. C'est d'ailleurs grâce à lui si Kanan survit à l'Ordre 66 de Palpatine (vu dans l'épisode 3) qui déclenche la Purge des Jedi. Il devient alors un fugitif, mais se lie d'amitié avec le contrebandier Janus Kasmir. Kanan troque alors son sabre laser contre un blaster et se lance dans la contrebande.



Mais, cinq ans avant la bataille de Yavin (vue dans Star Wars 4), Kanan reprend la voie des Jedi et forme Ezra Bridger, un jeune homme sensible à la Force. Dans la saison 2, il devient aveugle après un combat contre Dark Maul, mais apprend dans la saison 3 qu'il n'a pas besoin de ses yeux pour être un vrai Jedi.

Et pourquoi serait-il le Suprême Leader Snoke ?

Selon Mike Zeroh, le site de cinéma IMDB a d'abord présenté Andy Serkins (l'interprète de Snoke) sous le nom de "KJ" (peut-être pour Kanan Jarrus), avant de le changer pour Snoke, au tout début de la production de The Last Jedi. Un premier indice qui n'est pas si insensé.



Le second vient du site ComicBook, qui a dévoilé les figurines LEGO du film, des mois avant leur sortie. Selon leurs apparences, elles donneraient des informations sur les personnages, comme Snoke. Il est représenté sous forme humaine, dans une tenue or et marron, comme le suggère les fuites de tournage, soit l'exact opposé de son apparence au visage meurtri et crâne rasé dans Le Réveil de la Force. Plus encore, ses yeux sont d'un bleu clair, presque blanc, suggérant qu'il est aveugle, comme Kanan. Mais, l'histoire ne dit pas comment le Jedi serait passé du Côté Obscur.









Les fans sont persuadés que Snoke est aveugle, comme Kanan Jarrus Crédit : capture d'écran YouTube

Aucun indice dans Star Wars 7 ne montre que Snoke ne peut rien voir, puisqu'il apparaît en hologramme. Cet argument est donc quelque peu fragile, même si certains fans sur Reddit sont persuadés que Kanan Jarrus est bien Snoke. La réponse ne sera dévoilée que le 13 décembre prochain.