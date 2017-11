publié le 22/11/2017 à 10:56

Le nouveau teaser de Star Wars 8 nous offre 5 secondes frénétiques. On aperçoit Rey, l'héroïne de la saga, en pleine séance de méditation en compagnie de Luke Skywalker. Le Jedi lui demande ce qu'elle voit à travers la Force. Rey lui répond (comme dans les précédentes bandes-annonces) : "La Lumière, l'Obscurité et quelque chose d'autre. Cela m'appelle", lui décrit la jeune femme avec une voix mélangeant la peur et l'émotion. Luke lui ordonne alors de résister, mais Rey n'y arrive pas et avec la puissance de sa Force, elle brise la roche sur laquelle elle se trouve.



Luke Skywalker panique et crie son prénom le plus fort possible pour la ramener dans la réalité. Une scène qui donne des frissons et qui devrait se dérouler juste avant le moment où le héros confie à Rey : "Je n'ai vu cette puissante brute qu'une fois [avec Kylo Ren]. Cela ne m'avait pas effrayé alors. Maintenant, si". De quoi confirmer l'une des théories les plus en vogue de Star Wars 8 : Rey pourrait basculer du Côté Obscur.

À moins que la jeune femme arrive à voir une autre forme de la Force qui serait liée aux Jedi Gris. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé d'utiliser les pouvoirs lumineux et obscurs de la Force, sans devenir pour autant des Sith. Mais alors, pourquoi Luke en aurait-il peur ? Les fans retiennent leur souffle avant la sortie de Star Wars 8, le 13 décembre prochain.