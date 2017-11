publié le 21/11/2017 à 16:35

Ce sera sans doute l'un des moments les plus forts de Star Wars 8. Celui où Luke Skywalker retourne à bord du Faucon Millenium, vaisseau emblématique de ses aventures avec sa sœur Leia et Han Solo dans la saga originelle. Une image forte aperçue dans le dernier teaser du film de Rian Johnson.



Dans un entretien au magazine américain Entertainment Weekly, Mark Hamill revient sur les coulisses de cette scène en racontant notamment ce qu'il a ressenti, 40 ans après sa première entrée dans le Faucon Millenium pour La Guerre des Étoiles.

"Je vous le dis, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de réaction, confie l'acteur. J'y étais avec ma famille, Nathan, Griffin et Chelsea [ses enfants] et mon épouse Marilou. Lucasfilm m'a demandé si l'équipe du documentaire de Star Wars 8 pouvait être présente lors de mon retour sur le Faucon. Ce n'était pour le tournage, j'étais en habit de tous les jours et j'ai dis 'Aucun problème'."

Une scène "mélancolique"

Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour être ému : "C'était un peu comme visiter la vieille maison familiale où on a grandi. J'ai été submergé par l'émotion et j'ai déclaré : 'Je dois être seul'. Ils l'avait recrée jusque dans les moindres détails dont je me souviens encore. L'huile qui coule, les tuyaux qui pendent, tout y est".



Des propos qui annoncent une scène loin d'être très joyeuse, comme l'a aussi expliqué Rian Johnson : "Il y a beaucoup de mélancolie (...) Ce vaisseau est habité par le fantôme de Luke". Nul doute que ce passage rappellera à Luke ses moments avec Leia et Han Solo, tué par son fils Kylo Ren à la fin de Star Wars 7. Un nouvel indice qui montre que Luke n'est plus le héros que les fans ont pu connaître.