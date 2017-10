publié le 21/10/2017 à 10:36

"Je suis ton père". C'est la réplique la plus célèbre de Star Wars. Elle occupe une place primordiale dans la saga. Mais tout pourrait bientôt basculer. Après sept épisodes centrés sur la relation père-fils, l'épisode 8 devrait nous montrer que la figure maternelle a également un rôle décisif dans l'histoire. Il suffit de bien regarder la nouvelle bande-annonce des Derniers Jedi.



On y apprend que Kylo Ren (fils de Leia et Han Solo) est toujours tiraillé entre la Lumière et l'Obscurité. Tel un mantra, il se dit : "Laisse mourir le passé. Tue-le s'il le faut". Dans le plan suivant, Kylo est à bord de son vaisseau et s'apprête à tirer sur un engin de l'Alliance Rebelle. Mais lorsqu'il ressent la présence de sa mère à bord (qui éprouve la même connexion grâce à la Force), il suspend son pouce au-dessus du bouton qui déclencherait le tire. Le suspens est total.

Ce serait la première fois dans l'histoire de la saga qu'un personnage commet un matricide. Depuis sept épisodes, le héros ou le protagoniste entretient généralement une relation trouble avec son père, réel ou symbolique. Anakin Skywalker veut ainsi tuer Obi-Wan Kenobi, son père de substitution dans l'épisode 3, tandis que Luke affronte violemment le sien dans l'épisode 6. Dans l'épisode 7, Kylo Ren (3e génération de Skywalker) tue Han Solo. Choisira-t-il donc de tuer aussi sa mère ?

Il est toujours tiraillé entre la Lumière et l'Obscurité

Dans Star Wars 7, on apprend que Kylo Ren a décidé de rejoindre le Côté Obscur et de devenir l'apprenti du Suprême Leader Snoke. Toutefois, le jeune homme est souvent rattrapé par son côté "Jedi", ce qui le plonge dans une rage folle.



Il décide finalement de tuer son père Han Solo, qui veut le ramener du bon côté de la Force. Kylo Ren choisit ainsi Snoke, en tant que père de substitution, exactement comme l'avait fait Anakin dans l'épisode 3 en ralliant Palpatine après son combat contre Obi-Wan, qu'il considérait comme un... père.



Dans Star Wars 8, Kylo Ren semble avoir quelques remords à continuer dans le côté obscur de la Force. Sinon pourquoi se dirait-il de "laisser mourir le passé et de le tuer s'il le faut" ? Il faut reconnaître qu'il n'est pas comme son grand-père, rongé par la colère après les morts de Shmi Skywalker et Padmée, et dont le passage vers le Côté Obscur a été brutal. Kylo Ren a sûrement grandi entouré par l'amour des siens, sentiment qu'il ressent toujours et qui serait assez fort pour sauver Leia.

La mort de Leia pourrait le faire basculer

En tuant sa mère, Kylo Ren se débarrasserait des derniers sentiments (amour, bienveillance) qui le lient à la Lumière. Il pourrait alors (selon lui) devenir le digne héritier de son grand-père Anakin. Mais une fois son matricide accompli, il pourrait se rendre compte que Snoke l'a manipulé pendant des années pour profiter de sa Force extraordinaire.



Le Suprême Leader pourrait-il trahir son apprenti ? Oui, pour en avoir un autre encore plus puissant. Ce serait Rey, qui possède la même Force brute que Kylo, comme on l'apprend dans le trailer. Et elle rechignerait moins à rejoindre le Côté Obscur puisqu'elle n'a pas de souvenirs de sa famille.



Dans tous les cas, le réalisateur Rian Johnson a expliqué que la fin de Star Wars 8 n'avait pas été modifiée après le décès brutal de Carrie Fisher en décembre dernier. Mark Hamill a confié au Comic Con de New York, que l'épisode 9 devait être consacré à Leia. On suppose donc, que Rian Johnson n'avait pas l'intention de tuer Leia. Les fans peuvent donc souffler, même si Star Wars 8 devrait nous réserver plusieurs surprises.