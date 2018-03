publié le 27/09/2017 à 16:16

Le premier Star Wars Battlefront a attiré de très nombreux fans de l'univers conçu par George Lucas sur leurs consoles. Le jeu permettait d'incarner des soldats de la Rébellion ou de l'Empire dans de vaste batailles au sol ou dans les airs. Le jeu a été salué pour sa réalisation exemplaire mais il a fini par lassé certains. En cause : des environnements, personnages et modes de jeu répétitifs à la longue.



Star Wars Batllefront 2 entend faire oublier ces travers et semble proposer un univers bien plus riche et étendu. Dans un trailer narré par John Boyega, Finn dans Star Wars 7, l'acteur raconte les nouvelles options du jeu : 5 modes multijoueur, 18 cartes et environnements, un système de classes, des Points de Bataille et des Cartes des Étoiles remaniés et un mode Campagne qui faisait défaut un premier jeu. Cette Campagne promet d'ailleurs une histoire exclusive qui racontera les aventures d'une officier de l'Empire entre Le Retour du Jedi (l'épisode 6) et Le Réveil de la Force (l'épisode 7).



Les images sont toujours aussi spectaculaires (on se croirait au cinéma) et les conflits entre 40 joueurs en simultané promettent de belles frayeurs. Le jeu est attendu sur PC, PS4 et XBox One le 17 novembre 2017.