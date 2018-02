publié le 12/02/2018 à 15:43

Les fans de Black Panther ont sorti leurs griffes le week-end dernier. Nombreux et nombreuses sont les internautes à avoir relevé une attaque raciste contre le film Marvel dédié à son premier super-héros africain. Ainsi, lorsqu'on tapait dans la barre de recherches Google le nom de Black Panther, on tombait sur l'affiche du film de Ryan Coogler d'Allocine, avec le titre de celui de La Planète des Singes : Suprématie. Un résultat suggérant un lien mal-intentionné entre le casting majoritairement afro-américain de Black Panther et celui des singes de La Planète des Singes ...



C'est d'abord Rokhaya Diallo, militante antiraciste qui a épinglé le site Allociné via Twitter, dans la soirée du 10 février. Son propos a été partagé plus de 900 fois sur la Toile. Face à la polémique, qui a enflé dans la nuit, Allociné a réagi dès le lendemain, en assurant que le problème ne venait pas de leur site, mais de l'algorithme Google.

Bonjour @allocine comment expliquez-vous le fait que la recherche d’une salle de ciné mène à votre site qui référence le film #BlackPanther sous le titre de « la planète des singes : suprématie » ? #racisme pic.twitter.com/As6YRtxHny — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) 10 février 2018

"Bonjour. Ce problème est totalement indépendant de notre volonté. Il est lié à une reprise erronée par Google des informations présentes sur les fiches films Allociné. Nous continuons de faire en sorte que Google cesse ces affichages", peut-on ainsi lire sur le compte Twitter du site. Mais, les internautes ont continué d’épingler Allociné. C'est finalement à 21 heures, comme le rappelle le site Libération, que Google a communiqué en reconnaissant des dysfonctionnements dans le référencement de Black Panther. Depuis, le problème a été résolu...

Merci de nous avoir signalé ce problème. Nous avons constaté que plusieurs titres étaient effectivement associés de façon erronée à certaines affiches de films. Nos équipes se sont mobilisées rapidement et ont corrigé cette erreur. — Google FR (@GoogleFR) 11 février 2018

Le "Google bombing" mis en cause

Cette polémique n'est autre qu'un "Google bombing", comme le signale Libération, une technique de référencement visant à influencer le classement d'une page dans les résultats du moteur de recherche. Pour ce qui est de Black Panther, des trolls ont ainsi dû publier de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et des forums pour que l'algorithme Google se trompe et associe Black Panther à La Planète des Singes. Reste à savoir si tout vient de la part d'internautes racistes, puisqu'Andy Serkis joue dans les deux films : il est le méchant Ulysses Klaw dans Black Panther et le singe César pour Matt Reeves, ce qui a pu engendrer des erreurs de recherches sur sa cinématographie...