publié le 01/01/2018 à 07:30

Vous avez le blues de la nouvelle année ? Réjouissez-vous : vos héros et héroïnes préférés vous attendent dans les salles obscures. Dans l'eau, sur terre, ou dans une galaxie très très lointaine, les fans ont un calendrier chargé ! Entre Marvel et son Black Panther, sans oublier le très attendu Avengers : Infinity War, le héros Aquaman chez DC Comics, et le spin-off Star Wars consacré à la jeunesse de Han Solo, 2018 s'annonce bel et bien comme l'année de la pop culture. Perdu(e)s dans les dates ? Pas de panique, RTL Super vous a concocté LE calendrier 2018 des sorties ciné.



À partir du 14 février prochain, Black Panther vous entraînera au Wakanda, tandis que Deadpool se prépare de nouveau à semer la zizanie dans l'univers cinématographique Marvel. DC Comics et Warner Bros ne sont pas en reste avec l'arrivée d'Aquaman, incarné par Jason Momoa de Game of Thrones. Et si vous êtes membres des Potterheads (les fans d'Harry Potter) sachez que Newt Scavenger et ses animaux fantastiques vous préparent un tour du monde de la magie.

1. "Black Panther", 14 février

Vous avez aimé Black Panther dans Captain America : Civil War ? Préparez-vous à le retrouver pour la Saint-Valentin. Le premier super-héros africain de l'écurie Marvel va enfin avoir droit à son propre film. Cette aventure, qui s'annonce épique, est portée par un casting cinq étoiles : Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o et Forest Whitaker, pour ne citer qu'eux. L'intrigue se déroule juste après les événements de Civil War, où T'Challa devient le roi du Wakanda et Black Panther après la mort de son père. Il devra faire face à un trio d'ennemis assoiffés de pouvoirs, et réussir à garder sa couronne et son costume de super-héros.

> Black Panther - Nouvelle bande-annonce (VOST)

2. "X-Men : Les Nouveaux Mutants", 11 avril

En 2018, les mutants vont se retrouver dans une ambiance digne de Conjuring sous la houlette du réalisateur Josh Boone (Nos étoiles contraires). 5 adolescents aux pouvoirs extraordinaires se retrouvent dans une sorte de pensionnat, coupés du monde et encadrés par la docteure Cécilia Reyes. Pas de costume, ni de super-méchants au programme, mais des visions cauchemardesques où des visages hurlants sortent des murs, des litres de sang et probablement de nombreux "jump scare". Au casting, on découvrira Maisie Williams (Arya de Game of Thrones) dans le rôle de Wolfsbane, une mutante qui se transforme en loup-garou...

> Les Nouveaux Mutants | Bande Annonce #1 [Officielle] VOST HD | 2017

3. "Avengers : Infinity War", 25 avril

S'il y a bien un film que les fans Marvel attendent avec impatience, c'est bien celui-ci. Pour la première fois de son histoire, la Maison des Idées va réunir la quasi-totalité de ses héros et héroïnes au cinéma. Les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Doctor Strange, Black Panther (entre autres) vont devoir s'unir pour combattre le titan Thanos. Depuis Avengers, ce dernier convoite les 6 Pierres de l'Infini (qu'on retrouve dans presque tous les films Marvel) pour devenir l'être le plus puissant de l'univers. Après une première bande-annonce intense, où nos héros prennent les armes de New York au Wakanda, on a hâte d'en savoir plus sur ce film qui compte bien marquer 2018.

> Avengers : Infinity War - Première bande-annonce (VOST)

4. "Solo : A Star Wars Story", 23 mai

Après Rogue One, Disney et Lucasfilm préparent un second spin-off de la franchise Star Wars. Réalisé par Ron Howard, après les renvois de Phil Lord et Christopher Miller pour "divergences artistiques", il sera centré sur la jeunesse de Han Solo. Le contrebandier le plus célèbre de la galaxie sera incarné par Alden Ehrenreich. Ce dernier partagera l'affiche avec Emilia Clarke (Game of Thrones) qui incarnera Kira, Donald Glover, qui sera le jeune Lando Calrissian et Woody Harrelson (Tueurs nés, Hunger Games) qui campera Beckett, le mentor de Han Solo. Bien évidemment, on pourra aussi compter sur la présence de Chewbacca et sûrement assister à la première rencontre du Wookie avec le héros.

5. "Deadpool 2", 30 mai

Le sale gosse de l'écurie Marvel est bientôt de retour, après une première aventure en 2016, qui a cartonné aux box-offices. Trash, violent et presque sans aucune morale, il sera cette fois aux côtés des mutants Domino et Cable, avec qui il partage nombre d’aventures dans les comics. On ne sait pas encore qui sera le grand méchant de l'histoire, mais il faudra sûrement s'attendre à des scènes frénétiques rythmées par les punchlines sans concession de Deadpool. On retrouvera aussi la mutante boudeuse et puissance Negasonic Teenage Warhead et Vanessa, la petite amie de Wade Wilson/Deadpool, qui serait en réalité la mutante Copycat.

> Deadpool 2 | Official HD Deadpool's "Wet on Wet" Teaser | 2018

6. "Ant-Man and the Wasp", 18 juillet

Ant-Man et La Guêpe sera le duo de super-héros de l'été 2018. Ils partageront l'affiche trois ans après leur rencontre dans Ant-Man. Scott Lang, cambrioleur de renom, a appris à devenir L'Homme-fourmi grâce à Hank Pym (Michael Douglas), premier Ant-Man. Le duo est épaulé par Hope (Evangeline Lilly) la fille d'Hank et dont le destin bascule à la fin du film. Son père lui offre un nouveau costume de la Guêpe, super-héroïne incarnée auparavant par sa mère Janet, disparue dans l'infiniment petit au cours d'une mission. Elle prendra donc la relève de sa mère incarnée par Michelle Pfeiffer (Catwoman dans Batman : Le Défi), même si on ignore encore le synopsis officiel du film.

7. "X-Men : Dark Phoenix", 31 octobre

Après une apparition flamboyante à la fin de X-Men : Apocalypse, Jean Grey sera l'héroïne principale de X-Men : Dark Phoenix. Elle fera face à la puissance de ses pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas et qui vont probablement la couper, un temps, de ses compagnons mutants. Mais, elle sera accompagnée dans cette épreuve par le Professeur X (James McAvoy), lui aussi télépathe et le plus à même de calmer la jeune femme. On retrouvera aussi Mystique (Jennifer Lawrence) et Magneto (Michael Fassbender). Jessica Chastain sera Lilandra, la grande méchante du film, dont on attend une première bande-annonce avec impatience.



8. "Les Animaux Fantastiques 2", 14 novembre

Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald, quittera bel et bien le registre très familial des créatures magiques échappées de la valise de Norbert Dragonneau pour aborder un volet bien plus sombre de l'Histoire des sorciers, vue par J. K. Rowling. Gellert Grindelwald, grand méchant du premier volet des Animaux Fantastiques, va probablement s'enfuir une nouvelle fois pour tenter d'accomplir son plan : révéler l'existence des sorciers et dominer les Moldus. On sait déjà des livres Harry Potter qu'il sera stoppé dans son ascension par le jeune Albus Dumbledore (Jude Law). Mais, il reste encore à découvrir quelles créatures fantastiques nous serons dévoilées et si on en saura plus sur la famille de Norbert

9. "Aquaman", 19 décembre

Après sa première apparition dans Justice League, Aquaman sera le héros de son propre film en 2018. L'occasion de (re)découvrir les origines du super-héros roi des Mers, qui règne sur Atlantis. Selon le synopsis officiel qui aurait fuité comme l'explique le site NME : "Le film se concentrera sur Aquaman en tant que dirigeant réticent d'Atlantis, divisé entre le peuple de la terre qui pollue le globe et ses sujets qui sont prêts à envahir la surface pour mettre un terme à cette pollution". Si on ignore qui sera l'antagoniste de l'histoire, on sait qu'Amber Heard incarnera la reine Mera.