"Black Panther" bat déjà tous les records au box-office américain

publié le 19/02/2018 à 12:04

C'est un véritable raz-de-marée pour Black Panther. Le média CNN a révélé que le film de Ryan Coogler, consacré au premier super-héros africain de Marvel, a explosé de nombreux records aux États-Unis. Sorti le vendredi 15 février dans les salles d'outre-Atlantique, Black Panther a engrangé 192 millions de dollars, dépassant largement les pronostics qui annonçaient une recette de 170 millions de dollars pour son premier week-end de diffusion.



Il écrase ainsi Deadpool qui détenait le précédent record du meilleur démarrage pour un film en février, avec 152,1 millions de dollars en 2016. Black Panther bat aussi le record du meilleur démarrage pour un film réalisé par un afro-américain, détenu précédemment par F. Gary Gray pour Fast and Furious 8 qui avait récolté 98 millions de dollars en 2017. Enfin, Black Panther enregistre le meilleur démarrage pour une production Marvel, devant Avengers 2 : L’Ère D'Ultron, Captain America : Civil War et Iron Man 3.

Il faut dire qu'avec un casting à 99% afro-américain, une intrigue politique qui se déroule dans un pays fictif africain (Le Wakanda), Black Panther était très attendu par les fans. Et ce malgré les tentatives d'un groupe raciste sur Facebook qui voulait saboter la note du film sur le site Rotten Tomatoes (qui recense toutes les critiques et les scores d'un film), et le Google Bombing dont il a été victime la semaine dernière. Le film était alors associé à La Planète des Singes sur le moteur de recherches à cause de nombreux et nombreuses internautes mal-intentionné(e)s.