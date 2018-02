publié le 17/02/2018 à 08:05

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Black Panther et que vous ne préférez pas en savoir plus sur les scènes bonus, passez votre chemin puisque la suite du texte contient des spoilers.



Les scènes post-générique sont désormais une tradition chez Marvel, autant attendues que le film en lui-même. Black Panther ne déroge pas à la règle avec deux séquences bonus de quelques minutes. Les observer avec attention permet de glaner quelques indices sur ce qui attendra prochainement Black Panther, les Avengers et les autres héros/héroïnes de Marvel.



La première scène est centrée sur T'Challa, juste après avoir déclaré que le Wakanda allait désormais se révéler au monde et aider les populations. La seconde est liée à Avengers : Infinity War avec le retour de Bucky Barnes, l'ex-Soldat de l'Hiver.

Le Wakanda s'ouvre au monde

T'Challa lors de la conférence de l'ONU Crédit : Marvel Studios 2018

L'idée était déjà avancée avant la fin du film : le Wakanda va sortit de son autarcie et offrir au monde sa technologie de pointe. Une révolution pour le pays africain mené par T'Challa qui fait une annonce solennelle lors d'une conférence des Nations Unies. Les autres pays auront ainsi accès aux réserves de vibranium du Wakanda. Shuri, la petite sœur de T'Challa, sera chargée de transmettre son savoir scientifique.



De son côté, Nakia, la promise de T'Challa est nommée responsable d'un fond d'aides pour les Wakandiens dans le monde et pour les autres populations dans le besoin. Nul doute que la technologie wakandienne servira aux héros et héroïnes Marvel dans leur combat contre Thanos pour Avengers : Infinity War.

Bucky est enfin sorti de son coma

Sebastian Stan incarne Bucky Barnes dans les films Marvel Crédit : The Walt Disney Pictures

Cette seconde scène a une grande importance pour la suite des films Marvel. La dernière apparition de Bucky Barnes remonte à Captain America : Civil War. Pour éviter d'avoir de nouveau le cerveau manipulé par des personnes mal intentionnées, comme Zemo, Bucky demande à être placé dans un cryo-sarcophage. Notre héros s'endort donc dans la glace.



Au départ les rumeurs annonçaient qu'il se réveillerait dans Avengers : Infinity War, qui se déroule en partie au Wakanda. Mais on a la bonne surprise de retrouver le personnage à la fin de Black Panther.



En tenue traditionnelle du Wakanda, le héros vit dans un petit village à l'extérieur de la capitale. C'est Shuri qui vient le chercher, probablement pour lui raconter tout ce qu'il vient de se passer. Elle devrait lui raconter tout ce qu'il de se passer et comme pour son frère, lui fournir plus tard ses armes lorsque l'armée extra-terrestre de Thanos envahira le pays.