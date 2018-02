publié le 14/02/2018 à 12:56

C'est une légende de l'univers des super-héros qui s'exprime. Wesles Snipes, interprète de Blade, le chasseur de vampires de chez Marvel, a tenu à partager sa joie et sa fierté de voir enfin un film consacré à Black Panther, dans un entretien pour le média Slate. 20 ans après la sortie de Blade, premier film consacré à un héros noir de l'écurie Marvel, cette prise de parole a de quoi réjouir les fans et continue de montrer que la Maison des Idées passe enfin à la vitesse supérieure.



"Je suis ravi, surexcité et extatique. Je pense que cela va avoir un impact sur les communautés, l'industrie [du cinéma], mais aussi les esprits de ceux qui en font partie (...) Cela va ouvrir de nouvelles opportunités et surtout ne pas s'arrêter de grandir", a ainsi expliqué Wesley Snipes. Et il faut dire que d'après les premières critiques, Black Panther entame une belle révolution, non seulement grâce à son casting majoritairement afro-américain, mais aussi une intrigue politique. Sans oublier les thèmes du racisme, de la colonisation et des violences dont sont victimes les afro-américain(e)s aux États-Unis.

Jamais un Marvel n'avait été aussi loin dans l'univers des super-héros et héroïnes. Et si l'intrigue de Black Panther n'a pas de réelles surprises, il faut bien reconnaître que le réalisateur Ryan Coogler signe un Marvel qui n'a pas peur de casser les codes.