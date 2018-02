"Black Panther" : ces 6 moments très "James Bond" du dernier Marvel

publié le 16/02/2018 à 07:34

Black Panther est-il James Bond qui s'ignore ? En bon film Marvel, il développe des notions fantastiques typiques des comics comme des super-pouvoirs tenus d'une plante magique ou des cités fantastiques coupées du monde. En cela, le film de Ryan Coogler n'est pas vraiment comparable à la saga de l'espion imaginé par l'écrivain Ian Fleming.



Mais, après un visionnage attentif de Black Panther qui vient de sortir dans les salles françaises le 14 février 2018, on ne peut que constater un grand nombre de similitudes. James Bond donne le la pour nombre de films de suspense et d'action ; sans doute peut-on voir dans le dernier-né des studios Marvel, un hommage plus ou moins conscient aux aventures de l'espion 007.

Comme dans James Bond, l'intrigue et l'action sont des choses sérieuses. Black Panther distille quelques blagues mais on est loin du second degré permanent d'un Iron Man ou Thor. Ajoutez à cela un casino secret en Asie, des voitures de course et des gadgets et vous obtenez un cocktail qui pourrait bien plaire à l'espion préféré de Sa Majesté.

1- Faites vos jeux

Afin de retrouver une antiquité en vibranium, un métal extrêmement rare, nos héros se rendent en Corée du Sud. L’objectif est simple : se fondre dans la foule des riches et puissants qui jouent dans un casino clandestin luxueux pour retrouver l'artefact que veut vendre le méchant de l'histoire.

Les casinos sont intrinsèquement liés à l'univers de James Bond. Tout le monde a à l'esprit Casino Royale (2006) où 007 passe une bonne moitié du film dans une salle de jeu de Monténégro. Les jetons, les smokings, les méchants dont l'espion croise le regard à l'autre bout d'une table de jeu... Là est l'ADN des James Bond. On trouve des scènes similaires dans Dr. No (1962), dans Opération Tonnerre (1965), Les diamants sont éternels (1971) ou dans Goldeneye (1995).



La dernière scène date de Skyfall où le fringuant James va dans un casino secret à Macau en Asie. Décor, atmosphère, combat... La scène est extrêmement proche de celle que propose Black Panther.

> Skyfall - Macau Casino (1080p)

2- Passion voitures

James Bond est un amateur de belles voitures. Des bolides souvent conçus par Q, le monsieur gadgets des services secrets. Qui dit Aston Martin avec siège éjectable et missiles dit course-poursuite échevelée.





T'Challa n'a pas un goût particulier pour les automobiles (contrairement à sa sœur) mais l'une des scènes d'action les plus intenses au début du film devrait satisfaire tous les fans d’adrénaline au volant. Et, comme dans les James Bond... la voiture termine souvent en pièces.

3- Shuri et Q

Shuri et T'Challa est la responsable des innovations technologiques du Wakanda Crédit : MArvel

Dans Black Panther, T'Challa dispose d'une alliée de poids : sa sœur Shuri. Responsable du pôle technologique du royaume, elle offre à son frère de roi toute une panoplie de gadgets nécessaires à ses missions. Le tout se passe dans un laboratoire impressionnant avec des petits tests et une bonne dose d'humour. Ça ne vous rappelle rien ?



James Bond reçoit lui aussi des gadgets des mains de Q, du stylo explosif aux voitures merveilleuses. Q (rendu célèbre par l'acteur Desmond Llewelyn et remplacé récemment par Ben Whishaw) est une influence claire pour le personnage de Shuri. Elle offre à son frère des perles de combat, des baskets silencieuses et son armure mythique (en se moquant allègrement de lui). Seule distinction ? Shuri sait aussi se battre et n'hésite pas à utiliser elle-même ses armes pour rejoindre son frère dans la bataille finale du film.

Black Panther utilisant les perles conçues par sa sœur

4- Le méchant aux dents d'acier

Le lien est moins direct pour ce point, mais nous ne pouvions pas ne pas faire le rapprochement. Dans le plus grand style bling-bling, Erik Killmonger (incarné à l'écran par Michael B. Jordan), le grand méchant du film, arbore quelques dents couvertes d'or. Il y a naturellement un lien avec l'esthétique de la scène hip-hop nord-américaine mais au cinéma les dents métallisées ne nous font penser qu'à une chose...

Requin (Richard Kiel) dans "James Bond"

S'il y a bien un méchant culte dans l'univers de James Bond c'est "Requin". Les ennemis de l'espion de Sa Majesté ont tendance à ne survivre que le temps d'un film, mais l'impressionnant Richard Kiel a eu le privilège de tenir ce rôle emblématique dans deux films : L'Espion qui m'aimait (1977) et Moonraker (1979). Outre sa grande taille et sa force prodigieuse, Requin tient sa gloire et son pseudonyme de ses dents en acier.

5- La trahison du frère

Puisque nous parlons d'Erik Killmonger, il faut reconnaître que l'intrigue qu'il développe ressemble beaucoup à plusieurs scénarios de la saga d'espionnage. Il s'agit de la trahison d'une figure quasi-fraternelle. Erik Killmonger devient l'ennemi de T'Challa parce qu'il nourrit un ressentiment fort envers le nouveau roi du Wakanda qui a été élevé dans de bonnes conditions alors que lui a été oublié dans sa jeunesse.



Dans James Bond, deux films développent un lien similaire entre le héros et le principal antagoniste. Dans GoldenEye par exemple, Sean Bean tient le rôle de 006, un ami de James Bond. Après une explosion, tous le croient mort alors qu'il est en vérité le grand méchant du film, un terroriste rebaptisé Janus.



Plus récemment, Skyfall reprend ce thème de la fraternité brisée avec la vengeance de Raoul Silva (Javier Bardem). Agent préféré de M (Judi Dench) avant que James Bond ne le devienne, il conçoit un plan machiavélique pour se venger du MI6 qui l'a abandonné après une mission.

> Skyfall - Silva's Reunion with M (1080p)

6- Des coups et des trains

> Skyfall - Opening Scene: Train Fight (1080p)

Comme pour les voitures, la saga James Bond a un lien tout particulier avec les trains. Dans Skyfall, James Bond avance sur le toit d'un train en marche en combattants plusieurs sbires (il utilise même une pelleteuse, rien n'est trop beau). Dans Spectre, Daniel Craig recommence la même chose mais à l'intérieur des wagons. Le train blindé de Janus dans GoldenEye est aussi un classique. Pour Casino Royale, l'ambiance est plus détendue puisque c'est dans un train qu'il rencontre son seul et unique amour : Vesper (Eva Green). Vous l'aurez compris : entre James Bond et le transport ferroviaire, c'est le grand amour.



Black Panther a aussi une passion pour ce moyen de transport puisque le combat final a lieu sur les rails d'un TGV wakandien. On retrouve le thème mais aussi la dangerosité et le suspense lié à cette grosse machine en mouvement.