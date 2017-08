publié le 07/08/2017 à 15:19

C'est une annonce qui a surpris le plus grand nombre. Dimanche 6 août, Johnny Hallyday a annoncé sur Twitter qu'il repartait sur la route des concerts pour une tournée Rock et blues, en 2018. Cette déclaration inattendue en a étonné plus d'un, même pour les fans de la première heure, le chanteur combattant depuis de nombreux mois un cancer du poumon.



Il semblerait pourtant que le rockeur français soit suffisamment en forme pour enchaîner les shows dans les mois à venir, une nouvelle rassurante pour ses admirateurs de longue date qui pourront retrouver. Cette perspectives en fait déjà rêver plus d'un : en près de 60 ans de carrière, celui qui a popularisé le rock'n'roll en Hexagone a effectué 182 tournées et s'est produit sur scène 3 253 fois donnant des shows parfois exceptionnels qui ont attiré plus de 28 millions de spectateurs. Tour d'horizon de ses prestations les plus marquantes.

1. Le "Johnny Hallyday Story" au Palais des Sports, en 1976

En 1976, Johnny Hallyday débarque au Palais des Sports pour promouvoir Derrière l'amour, son dernier album sorti quelques mois auparavant. C'est le premier one-man show de l'artiste. Pour la première fois, le chanteur utilise des lasers comme effet scénique et met véritablement l'accent sur l'aspect visuel, très innovant pour l'époque. Il joue à guichets fermés pour trente-cinq représentations, établissant ainsi le record du plus grand nombre de spectateurs.





2. Johnny Hallyday au Zénith en 1984-1985

En 1984, l'interprète de Quelque chose de Tennessee s'installe pendant trois mois au Zénith et livre un show titanesque comme il n'en a jamais fait auparavant : un poing de plusieurs mètres articulé qui pivote avant de dévoiler le chanteur lors de son arrivée sur scène, 4.000 projecteurs, des danseurs, des cascadeurs, une guillotine et une bagarre au fouet, le chanteur n'a pas lésiné sur la mise en scène.

3. Ses 50 ans au Parc des Princes en 1993

Johnny Hallyday est devenu au fil des années et de sa carrière prolifique une véritable icône de la musique française. C'est donc peu surprenant qu'il fête ses 50 ans en grande pompe, occupant le Parc des Princes pendant trois soirs. Les spectateurs verront des motos se bousculer, de nombreuses chorégraphies ainsi que des invités prestigieux : le "taulier" est entouré de son fils David Hallyday, d'Eddy Mitchell, de Michel Sardou, ainsi que de son ancienne compagne Sylvie Vartan.



4. Il arrive en hélicoptère au Stade de France en 1998

Johnny ne fait rien comme tout le monde, et certainement pas en demi-teinte. Pour sa première représentation au Stade de France après son spectacle à Las Vegas, "Le taulier" décide de faire une arrivée remarquée en hélicoptère, avant d'apparaître au milieu du stade dans un écran de fumée. Durant trois heures, l'artiste chante ses anciens titres et interprète plusieurs duos avec certains de ses amis, comme Patrick Bruel, Florent Pagny, Pascal Obispo ou Jean-Jacques Goldman.

5. Johnny donne un concert au pied de la Tour Eiffel en 2000

Le 10 juin 2000, Johnny Hallyday décide de célébrer ses quarante ans de carrière en donnant un concert gratuit au pied de la Tour Eiffel. Plus de 500.000 spectateurs sont présents pour l'occasion et peuvent admirer le chanteur au sommet de son art. Retransmis sur TF1, le show bat un record d'audience avec 8 millions de spectateurs. C'est l'un des plus gros concerts jamais donnés par un artiste en France.



6. Le retour avec Les Vieilles Canailles

Malgré la maladie, l'interprète d'Allumer le Feu fait son retour sur scène le temps d'une tournée aux côtés des Vieilles Canailles, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, deux ans après la première série de concerts qu'ils ont donnés ensemble à Paris.



Un trio mythique réunit sur scène pour reprendre leurs plus grands tubes au grand bonheur des fans qui peuvent assister à de grands moments de complicité entre les trois artistes. Des représentations qui l'ont visiblement remis d'aplomb vu que le rockeur a décidé de continuer d'arpenter les villes le temps de représentations musicales en 2018.