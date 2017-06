publié le 04/06/2017 à 20:53

Tournée d'été pour les Vieilles Canailles. Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell entament le 10 juin, à Lille, un retour sur scène dans de nombreuses villes de France et jusqu'au 5 juillet. Cette tournée marque le retour sur scène de Johnny Hallyday, depuis l'annonce en mars de son traitement pour un cancer. Le rockeur est apparu optimiste et confiant sur le plateau de TF1 ce 4 juin au soir. "C'est une épreuve à traverser, reconnaît-il. Comme beaucoup de Français qui ont le cancer, je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir."



"J'ai besoin de mes proches avec moi, a poursuivi Johnny. Je pense que remonter sur scène, ça va me donner la pêche", a-t-il affirmé. "Je pense que c'est Johnny qui va nous soutenir car c'est quand même le plus costaud d'entre nous", a rebondi Jacques Dutronc, qui présente son ami comme "un félin", une "bestiole de scène". Le trio avait offert une série de spectacles en 2014 à Bercy, dont le souvenir leur a donné envie de remonter sur scène. L'occasion de symboliser à nouveau une amitié de 50 ans. "C'est unique", s'enthousiasme Eddy Mitchell dans un regard complice vers ses deux acolytes.



Retrouvez l'ensemble des dates de la tournée des Vieilles canailles du 10 juin au 5 juillet.