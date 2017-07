publié le 14/07/2017 à 17:08

Cela faisait sept ans que Michel Sardou n'avait pas offert à ses fans un nouveau morceau. Le chanteur a créé la surprise ce vendredi 14 juillet en dévoilant Le Figurant, un titre inédit et premier extrait de son 26e album, prévu en octobre prochain. Cet opus sera le dernier de la carrière de l'artiste de 70 ans, qui poursuit actuellement sa tournée, La Dernière Danse.





Comme son titre l'indique, le morceau téléchargeable sur Internet, rend hommage aux figurants. Sur un thème au piano, guitare, violon, trompettes et chœurs de plus en plus dramatique, l'artiste décrit le destin malheureux de ses hommes et femmes condamnés à rester dans l'ombre des grands acteurs. Ainsi le figurant reste "le grand absent du générique", "celui qui rêve d'une réplique comme d'autres rêvent de l'Amérique", ou encore "celui qui gèle pendant des heures en attendant qu'on dise moteur".



Celui qui dans "Paris brûle-t-il ?", saute d'un camion et qu'on fusille. Michel Sardou Partager la citation





Un bout du puzzle de sa vie

Un thème surprenant et encore jamais vu dans la chanson française. Comme il l'annonçait dans Le Parisien en mai dernier, c'est son association avec son ami de toujours, le musicien Pierre Billon, qui a donné naissance à cet album aux sujets originaux.

Mais le choix de ce thème n'est pas vraiment dû au hasard. En effet, Michel Sardou a lui-même exercé ce métier. Ainsi, quand il lance : "celui qui dans Paris brûle-t-il ?, saute d'un camion et qu'on fusille, c'est moi, le figurant", ce n'est pas complètement faux. En 1966, alors qu'il n'a que 19 ans, Michel Sardou apparaît dans le film de guerre de René Clément. Il y interprète un résistant qui, après avoir été accepté une cigarette, tombe sous le feu des balles.



Un morceau qui apparaît comme un bout du puzzle de sa vie. Une sorte de bilan qu'il dresse par petites touches après 52 ans de carrière dans la musique. Il remontera sur scène lors du festival de Carcassonne, le 27 juillet, avant de donner une série de concerts dans une trentaine de villes en France. Son ultime spectacle se déroulera à La Seine Musicale à Paris, du 26 décembre au 7 janvier 2018.