Johnny Hallyday annonce une nouvelle tournée en 2018

publié le 06/08/2017 à 07:49

C'est une surprise. Johnny Hallyday a annoncé sur Twitter qu'il reprendra la route des concerts en 2018 pour une tournée Rock et blues. Un tour de chant que l'on imagine peut-être plus intimiste, étant donné la maladie que combat l'artiste depuis plusieurs mois.



Si aucune date n'a été annoncée pour l'heure, la nouvelle devrait réjouir ses fans, qu'il avait rassurés en postant une vidéo depuis l'île de Saint-Barthélémy (Antilles), où il passe des vacances en famille, il y a quelques jours. Sur les ondes de RTL, le chanteur Yodelice avait confirmé que "l'idole des jeunes" et son équipe travaillaient bel et bien à un nouvel album, qui devrait sortir courant 2017.

La dernière tournée de Johnny Hallyday en solo, le "Rester vivant tour", s'était achevé en juillet 2016. Depuis, le chanteur avait assuré la tournée des Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell. La tournée avait duré deux mois, en juin et juillet 2017.



Quelques mois auparavant, le public français avait appris que Johnny Hallyday souffrait d'une grave maladie.

Bientôt 2018 tournée rock and blues¿¿¿ pic.twitter.com/olLFWAoNGY — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 6 août 2017