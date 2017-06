Eddy Mitchel, Johnny Halliday et Jacques Dutronc à l'AccordHotels Arena de Paris, samedi 24 janvier.

et AFP

publié le 24/06/2017 à 22:41

Ils se connaissent depuis près de 60 ans, mais la complicité est toujours intacte entre les Vieilles Canailles. Sur la scène de l'AccordHotels Arena, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc ont fait preuve d'une affection touchante. Malade depuis quelques mois, l’interprète d'Allumer le feu a pu faire le plein d'amour de ses fans, mais aussi de ses comparses.



Juste avant d’interpréter son mythique J'aime les filles, Jacques Dutronc s'est approché à pas de velours de la légende. "Je vais rendre quelques femmes jalouses", a lancé l'ancien mari de Françoise Hardy avant d'embrasser le Taulier avec fougue... et sur la bouche, déclenchant les applaudissements d'un public hilare. Sourire aux lèvres et visiblement ému, Johnny a feint de jalouser son compagnon, se demandant à vive voix comment il était parvenu à séduire tant de femme dans sa vie.

Avant le début du show, Laetitia Hallyday avait confié que son mari combattait la maladie avec "courage", "dignité" et "force". "Ces deux amis de toujours le soutiennent et lui donnent une force incroyable". Et de conclure avec émotion : "Ça m'émeut de le voir sur scène".