Florent Pagny prépare un album, le retour de Raphaël et Zazie chante Barbara

publié le 12/05/2017 à 10:33

Dans l'actualité musicale, une exclusivité. Il s'agit d'un extrait de l'album hommage à Barbara attendu le mois prochain. Un disque qui s'intitulera Elles & Barbara et dont la sortie est prévue le 9 juin. 13 chanteuses rendront hommage à la Dame en noir, décédée il y a 20 ans cette année. Le projet a été réalisé par Edith Fambuena et le casting est plutôt séduisant : Nolwenn Leroy, Louane, Mélody Gardot, Juliette Armanet, Jeanne Cherhal, Olivia Ruiz ou encore Zazie. La coach de The Voice a choisi de revisiter un morceau de 1965 extrait de l'album Le Mal de vivre. Zazie chante La Solitude de Barbara.



L'autre nouveauté du jour : le retour de Florent Pagny. Un an après la sortie de Habana, le chanteur prépare son prochain album en français. Il succédera au triomphe de Vieillir avec toi paru en 2013 et écoulé à plus de 800.000 exemplaires. Ce quatorzième album studio devrait sortir fin septembre. Pile au moment où Florent Pagny lancera sa nouvelle tournée, le 55 Tour. Référence à son âge, 55 ans... Et Florent Pagny a décidé de surprendre. Il avait révélé sur RTL, en décembre, son envie de sonorités modernes. Il est donc allé chercher l'un des rappeurs les plus populaires du moment pour Le Présent d'abord : Maître Gims.

Composé par Maître Gims et réalisé par son complice Dany Synthé, pourquoi ce virage ? "J'ai envie d'explorer plein de trucs et de me faire plaisir, explique le chanteur. Maître Gims cartonne avec ses chansons, avec en plus cette mode de production, je leur dis toujours que c'est en plastique mais ça sonne monstrueux, c'est génial. J'adore, je suis dans mon bain". Le nouveau Florent Pagny est disponible en numérique le 19 mai. Nouvel album fin septembre.

Un nouveau titre brûlant pour Raphaël

Deux ans après Somnambules enregistré avec une classe de CM2, Raphaël publiera le 21 septembre prochain Anticyclone. Ce sera son huitième enregistrement. Un disque qui marque le retour du chanteur à l'épure, à des mélodies simples, dépouillées. Gaëtan Roussel a réalisé les onze morceaux de cet album écrit en deux semaines seulement.



Raphaël a été très inspiré l'an dernier, il venait juste de terminer l'écriture de son premier recueil de nouvelles Retourner à la mer, récompensé il y a quelques jours par le Prix Goncourt de la nouvelle. Raphaël présente ce nouveau morceau qui s'appelle L'année la plus chaude de tous les temps.



Raphaël sera de retour dans les bacs le 21 septembre. Il donnera une petite dizaine de concerts seulement avant de débuter à la fin de l'année le tournage de son premier film en tant que réalisateur.

> Raphael - L'année la plus chaude de tous les temps