Johnny Hallyday rassure ses fans sur Instagram

publié le 29/07/2017 à 15:45

Les nouvelles de Johnny Hallyday se veulent rassurantes. Quelques semaines après la fin de la tournée des "Vieilles Canailles", le chanteur de 74 ans a posté une photo de lui sur son compte Instagram. Sur le cliché, on peut le voir faire face à l'objectif, souriant, dos à une piscine à débordement et à l'océan, dans sa maison de Saint-Barthélémy (Antilles).



En légende de la photo, "Bonjour Saint-Barth, le bonheur d'être là en famille". La veille de son départ à Saint-Barthélémy, Laetitia Hallyday avait posté une photo d'elle et lui, entourés de leurs deux filles, en train de célébrer l'anniversaire de Joy, 9 ans.



De nombreux fans s'inquiètent depuis qu'il a été révélé il y a plusieurs mois que l'"Idole des jeunes" souffrait d'un cancer du poumon. Selon Closer, le chanteur a été brièvement hospitalisé à la veille de son départ dans les Antilles afin de subir des examens médicaux avant de partir en vacances.

Bonjour St Barth le bonheur d'être là en famille ¿¿ Une publication partagée par Johnny Hallyday (@jhallyday) le 28 Juil. 2017 à 14h18 PDT