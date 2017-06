Johnny Hallyday : "Pour lui, la vie va commencer", lance Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 08/06/2017 à 10:46

"François Mitterrand est mort huit mois après avoir quitté l'Élysée d'un cancer qu'il avait depuis quinze ans. Et chacun a compris que son double mandat avait été la meilleure des thérapies", rappelle Pascal Praud. "La scène, qu'elle soit politique, médiatique ou artistique, est un médicament ; et les fans, des infirmières pour Johnny Hallyday qui se soignera à coups d'applaudissements et de rappels", poursuit-il.



"À 83 ans, après avoir annoncé ses adieux, Guy Bedos remonte sur les planches parce que l'adrénaline conserve mieux que la camomille, parce que vivre sans le regard des autres est trop dur", note encore le journaliste. "Hugues Aufray est en pleine jeunesse, Charles Aznavour est en pleine forme", ajoute-t-il.

"Mourir en scène comme Molière : le désir est un élixir ; le public, une drogue ; le succès, un contre-poison", clame Pascal Praud. "Et puis les artistes ont de la chance : le dégagisme n'entre pas à l'Olympia. Johnny va bien : pour lui, la vie va commencer", conclut-il.