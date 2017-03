publié le 23/03/2017 à 13:00

David Hallyday est de retour sur scène, et avec un nouvel album, Le Temps d'une vie. Il était d'ailleurs sur la scène du Trianon, mercredi 22 mars. L'occasion pour le chanteur de 50 ans de se confier sur sa vie, sa carrière, mais aussi son père, Johnny Hallyday, quelques semaines après l'annonce de sa maladie. La légende française du rock est en effet soigné pour des "cellules cancéreuses", mais se veut rassurant. L'artiste est même retourné en studio pour enregistrer son 51ème album.



David Hallyday, après l'émoi suscité par la révélation de la maladie de Johnny, se dit "très partagé" entre la star et le père, dans une interview accordée au Figaro. "Je sais qu'il compte énormément pour les gens. Il est devenu un mythe extraordinaire en France, et à juste-t-il", explique l'artiste, avant de confier : "Mais d'un autre côté, c'est mon père. C'est quelque chose de très privé donc je comprends cet émoi mais cela me dérange un petit peu. J'ai cette pudeur".

Une étape difficile qui fait resurgir des envies de collaborations entre le fils et le père. "J'aimerais le faire. De toute manière, on a passé trop peu de temps ensemble", confie David Hallyday. Et de conclure : "Donc le peu de moments qu'on peut passer (...), je comptabilise cela comme tu temps de gagné pour toujours".