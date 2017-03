publié le 08/03/2017 à 22:28

"À bientôt sur scène". C'est par ces mots très rassurants que le chanteur Johnny Hallyday a signé un long message publié sur le réseau social Twitter ce mercredi 8 mars 2017. Après de nombreuses rumeurs sur son état de santé présenté comme inquiétant par "certains médias et les réseaux sociaux", Johnny Hallyday s'est élevé lui-même pour faire face à ce qu'il qualifie de "mensonges".



"Les informations alarmistes répandues par certains médias et réseaux sociaux sont erronées, gênantes et indignes. La pudeur et la discrétion devraient rester de mise dans ce type de propos, ne serait-ce que par respect pour les miens", écrit le chanteur.

Mes jours ne sont pas aujourd'hui en danger. Johnny Hallyday Partager la citation





"Alors je vous rassure, je vais très bien et suis en bonne forme physique. On m'a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité, continue-t-il. Je suis suivi par d'excellents professeurs en qui j'ai une totale confiance. Mes jours ne sont pas aujourd'hui en danger. C'est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J'irai au bout pour tous ceux qui m'aiment."

Johnny Hallyday avait évoqué sur RTL ses nombreux projets artistiques pour les prochains mois : un nouvel album et surtout une tournée avec les Vieilles Canailles, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, en juin 2017.