publié le 10/01/2018 à 02:11

Il fait figure de grand favori. Le rappeur Orelsan est nommé dans trois catégories des 33ème Victoires de la musique, devant le rappeur Soprano et la chanteuse Louane. La cérémonie sera diffusée en direct sur France 2 et France Inter vendredi 9 février et sera rythmée par des hommages aux disparus récents, Johnny Hallyday et France Gall en tête, ont annoncé mardi 9 janvier les organisateurs lors d'une conférence de presse à Paris.





Au vu de la liste des nommés, le grand vainqueur de la cérémonie pourrait cette année être Orelsan. L'auteur de La fête est finie concourt pour le prix de l'artiste masculin, celui de l'album de musiques urbaines et de la création audiovisuelle pour le clip de son morceau Basique. Lauréat de deux Victoires en 2012 (artiste révélation, album rap pour Le chant des sirènes), le rappeur de 35 ans, dont le début de carrière avait été perturbé par des accusations de misogynie, aura cependant fort à faire dans la catégorie artiste masculin.

Charlotte Gainsbourg, Bigflo & Oli, Catherine Ringer...

Face à lui se dressent Soprano, plus gros vendeur d'albums en 2017 avec Everest, et un vétéran, Bernard Lavilliers, revenu en grande forme avec 5 minutes au paradis. Fait surprenant qui sera peut-être réparé, ni l'un ni l'autre n'ont encore été récompensés.

Pour le prix de l'album de musiques urbaines, Orelsan a pour rivaux le duo toulousain Bigflo & Oli (La vraie vie) et le rappeur-skateur Lomepal (Flip). S'agissant de la création audiovisuelle, son clip de Basique se mesurera à ceux de Pourvu de Gauvain Sers et de Territory, de The Blaze.

Chez les femmes, alors qu'on attendait Camille pour la catégorie reine d'artiste féminine, ce sont Charlotte Gainsbourg, Catherine Ringer et Louane qui sont en lice. La première, jamais récompensée malgré trois nominations en 2010, a sorti un bel album aux fines touches électro baptisé Rest, coécrit et composé par la moitié des Daft Punk, Guy-Manuel de Homem-Christo.



Catherine Ringer, l'aînée des trois, déjà sacrée en 2012, a publié Chroniques et fantaisies en fin d'année passée. La benjamine Louane a déjà été titrée avec la Victoire de l'album révélation en 2016 pour son premier disque et a confirmé son succès avec un deuxième opus éponyme, classé dans le top 10 des meilleures ventes en 2017.

La liste complète des nommés

Artiste féminine :

Charlotte Gainsbourg

Louane

Catherine Ringer



Artiste masculin

Bernard Lavilliers

Orelsan

Soprano



Chanson originale

Dommage - Bigflo & Oli

Ton Mec - Kyo

Si t'étais là - Louane

Soprano - Roule



Album révélation

Comme on respire - Aliose

Petite Amie - Juliette Armanet

Présence - Petit Biscuit



Révélation scène

Eddy de Pretto

Gaël Faye

Fishbach



Album de chansons

Nues - Brigitte

L'un de nous - Albin de la Simone

Géopoétique - MC Solaar



Album rock

Puzzle - BB Brunes

Accidentally Yours - Lady Sir

The Evol - Shaka Ponk



Album de musiques électroniques ou dance

Deux - Alb

Temperance - Dominique Dalcan

Karmaprena - Fakear



Album de musiques urbaines

La Vraie Vie - Bigflo & Oli

Flip - Lomepal

La fête est finie - Orelsan



Album de musiques du monde



La Confusion d'Amadou & Mariam

Lamomali de -M-, Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara

Mogoya d'Oumou Sangaré



Concert ou spectacle musical

Tournée de Camille

Depardieu chante Barbara, Gérard Depardieu

&Tour, Julien Doré



Création audiovisuelle

Basique d'Orelsan

Pourvu de Gauvain Sers

Territory de The Blaze