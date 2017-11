"Le travail a été salvateur pour moi" explique Catherine Ringer

publié le 10/11/2017 à 19:57

"Ça fait une dizaine d'années que je me sens senior", explique l'ancienne chanteuse des Rita Mitsouko. "Quand on a la ménopause vers la cinquantaine, on se sent passer un cap. Comme beaucoup de femmes, je suis obsédée par le temps qui passe et l'horloge biologique."



Le temps qui passe la sépare de plus en plus de Fred Chichin, l'homme de sa vie et cofondateur des Rita Mitsouko. "Ça va faire dix ans, oui. On va faire une commémoration, avec la diffusion de deux films tournés par un reporter de guerre qui nous avait suivis en Russie. On a des images inédites aussi."



Une telle perte est nécessairement un événement marquant pour un artiste, et plus généralement pour un être humain. Mais Catherine Ringer souhaite faire face. "Oui, on s'en remet, mais il ne disparaît jamais. Il faut accepter la mort. Je pense que ça dépend des gens. Moi j'ai toujours continué et le travail a été salvateur pour moi", se remémore l'artiste qui a été marquée par la tendresse témoignée par les gens. L'une des chansons marquantes de l'album, Tristeza, a d'ailleurs été écrite en pensant à Fred Chinchin par Catherine Ringer.