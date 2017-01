IAM revient en mars faire la "Rêvolution"

Le groupe de rap marseillais a annoncé la sortie de son 8e album "Rêvolution" et sera en concert à Paris les 24 et 25 novembre prochains.

> Les express de Laissez-vous Tenter du 10 janvier 2017 Crédit Image : NO CREDIT Crédit Média : Charlotte Arrigoni

par Charlotte Arrigoni , Cécile De Sèze publié le 10/01/2017 à 09:59

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'école du micro d'or ? 20 ans après son mythique album L'École du micro d'argent, IAM illustre la pochette de son nouveau disque avec un micro doré en forme de poing. Ce nouvel album s'intitule Rêvolution, expression empruntée aux jeux de mots inventés en manifestation. Le groupe de rap marseillais a annoncé son retour, quatre ans après Arts Martiens et ...IAM, sortis en 2013. Le second avait d'ailleurs été présenté comme le dernier de leur carrière, mais il faut croire qu'Akhenaton et ses acolytes ont encore des messages à faire passer.



C'est sur les réseaux sociaux et avec un poste sans mystère que les poètes musiciens ont averti leurs fans. Une image de la pochette de l'album, avec la date de la sortie : le 3 mars 2017, et ce message : "Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de notre nouvel album Rêvolution le vendredi 3 mars 2013 !"

Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de notre nouvel album #Rêvolution le vendredi 3 Mars 2017 ! #IAM pic.twitter.com/4RnZCPiS0U — IAM (@IAM) 9 janvier 2017

La carrière d'IAM est marquée de titres phares gravés dans l'histoire du rap français, à l'instar de Petit frère, On n'est pas né sous la même étoile, Demain c'est loin ou encore L'Empire du côté obscur. Tous sont issus de leur album L'École du micro d'argent, sorti en 1997. Pour célébrer les 20 ans de ce disque marquant pour plusieurs générations, IAM remontera sur scène en novembre prochain pour une tournée en France et deux dates à l'AccorHotels Arena, les 24 et 25 novembre.