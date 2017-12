publié le 06/12/2017 à 15:26

La France est en deuil. Après la disparition de l'écrivain Jean d'Ormesson mardi 5 décembre, c'est un autre monument de la culture française qui nous quitte. Johnny Hallyday s'est éteint dans la nuit du 5 au 6 décembre, a annoncé son épouse Laeticia Hallyday vers deux heures du matin. À l'âge de 74 ans, il a succombé à son cancer du poumon.



Johnny Hallyday a marqué plusieurs générations de la scène musicale et pas seulement. Les politiques, les artistes, et les Français plus généralement se souviendront toujours de cette idole des jeunes qui a fait vibrer le rock'n'roll sur les ondes françaises pendant plus de 50 ans.

Pour lui rendre hommage, des centaines de fans s'agglutinent spontanément devant son domicile de Marnes-la-Coquette, armés de leurs plus beaux habits à l’effigie de celui qu'on appelle parfois "l'idole des jeunes". Drapeaux, tee-shirts, lunettes de soleil, mais aussi des bouquets de fleurs. Aux alentours de midi, plus d'un demi-million de messages ont été postés sur les réseaux sociaux en hommage à Johnny Hallyday.

Rien est encore acté

À la question de savoir si des obsèques nationales auront lieu en hommage au chanteur, Manuel Valls a répondu sur RTL que c'était à "Laeticia et ses proches d'en décider", même si pour l'ancien premier ministre, "on est déjà en train de le faire".



Emmanuel Macron aurait, lui, confié à Laeticia - qui l'a appelé avant même de prévenir l'Agende France Presse - qu'il se rendra aux funérailles accompagné de son épouse, Brigitte Macron.



Pour le moment, rien d'officiel n'a été acté pour célébrer ce "héros français", comme le qualifie le président de la République. Mais "tous les possibles sont envisagés", a commenté l'Élysée. Pourquoi pas une cérémonie aux Invalides, les drapeaux en berne ou encore une descente des Champs-Élysées derrière le cercueil ?



À ce stade, rien n'est acté. Emmanuel Macron n'a pas modifié son programme de la journée puisqu'il a atterri en Algérie.

Une pétition pour que le 6 décembre soit férié

Une pétition, qui n'a récolté que 5 signatures au moment où est rédigé cet article, a été lancée. Elle réclame que le 6 décembre devienne un jour férié en France.



"La mort de Johnny Hallyday est un choc pour des millions de Français, fans ou non du célèbre chanteur aux 110 millions d’albums vendus. Afin de se faire entendre et de saluer la mémoire de cet immense artiste, proposons ensemble que le 6 décembre devienne un jour férié en hommage à Johnny Hallyday, où la musique serait au cœur de cette journée", argumentent les auteurs de la pétition.

Journée spéciale à la télévision

En ce qui concerne les programmes télévisés, toutes les chaînes ou presque ont chamboulé leurs diffusions prévues. RTL consacre toute sa journée au chanteur et "ami" de la radio et devient "Radio Johnny". Les chaînes de télévision s'étaient préparées à cette disparition, notamment ces derniers jours où son état de santé commençait particulièrement à inquiéter.



Des éditions spéciales seront diffusées sur TF1 et France 2, qui donneront aussi une place au rockeur endiablé dans leur programmation de soirée. Côté M6, le premier prime en public de Nouvelle Star est déprogrammé, et le concert de 1993 de Johnny Hallyday au Parc des Princes sera diffusé à sa place.

Du Johnny dans les oreilles à Limoges et Bruxelles

À l'étranger aussi la disparition de Johnny Hallyday touche. Notamment en Belgique, pays natal de son père, où est prévue une journée spéciale dans les transports.



À Bruxelles, des tubes de la rock star sont diffusés toute la journée dans le métro, comme l'a annoncé la Société de transports intercommunaux de Bruxelles. Cette dernière explique au Huffington Post avoir "décidé de modifier toute la journée la programmation musicale dans ses stations de métro pour y inclure des titres de l'artiste".



En France aussi des hommages du même type sont prévus, notamment à Limoges. La ville a indiqué sur son compte Twitter qu'elle diffuserait des chansons de l'immense répertoire du chanteur "tout au long de la journée dans les rues piétonnes du centre-ville et au Village de Noël place de la République". Toujours selon le site du Huffington Post, la RATP a également prévu quelque chose, sans préciser quoi.

La Ville de #Limoges a décidé de rendre hommage à @JohnnySjh, décédé ce mercredi, en diffusant ses chansons tout au long de la journée dans les rues piétonnes du centre-ville et au Village de Noël place de la République #RipJohnny pic.twitter.com/BxCb0nKCe2 — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) 6 décembre 2017