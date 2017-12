publié le 06/12/2017 à 13:30

"J'ai eu cette chance-là, j'ai eu cette trouille-là surtout. C'était le patron". Laurent Gerra a eu le privilège de chanter sur scène avec Johnny Hallyday, décédé ce mercredi 6 décembre des suites d'un cancer. Et Laurent Gerra de conter comment il en est venu à monter sur scène avec "l'idole des jeunes".





"Le première fois que je vais chanter avec lui au Parc de Sceaux, Laeticia m'appelle et me dit : 'Est-ce que tu veux chanter avec Johnny ?" Je lui ai dit : 'Oh là là ! Il faut que je réfléchisse, parce que c'est Johnny Hallyday quand même'", se souvient-il. "Et je le vois au journal télévisé qui annonce ses potes qui allaient chanter avec lui, Eddy etc.. Et il prononce mon nom", confie Laurent Gerra.

"Je le retrouve le soir au restaurant et je lui dis : 'Tu as bien prononcé mon nom ?'", a-t-il demandé. "Oui, et tu ne pourras pas faire marche arrière sinon tu auras l'air d'un con", a conclu Johnny Hallyday. L'imitateur de RTL dresse le portrait d'un Johnny "très drôle et de très cultivé". "Je sais qu'il connaissait Brassens par cœur", témoigne Laurent Gerra.



Sur scène, Johnny Hallyday était généreux et partageur avec les amis qui venaient chanter avec lui. "Il mettait à l'aise, il n'était pas du genre à humilier la personne avec qui il chantait", confirme Laurent Gerra.