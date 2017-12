publié le 06/12/2017 à 14:47

Partenaire historique de Johnny Hallyday, RTL consacre logiquement son antenne au décès du rockeur le plus célèbre de France. Sa disparition ayant été annoncée un peu avant 3 heures du matin, l'antenne de RTL a été 100% Johnny Hallyday depuis RTL Petit Matin, avec Julien Sellier. Puis Yves Calvi a pris le relais pour une matinale spéciale, avec de nombreux invités venus partager leurs souvenirs.



Et tout au long de la journée et de la soirée, les émissions habituelles de RTL resteront consacrées à la mort de Johnny Hallyday. Dans l'après-midi, Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier rendront hommage au chanteur. Bernard Mabille, Cristina Cordula, Laurent Baffie, Florian Gazan, Fabrice et Valérie Mairesse entoureront le présentateur.

Dès 18 heures, RTL Soir, avec Marc-Olivier Fogiel aux manettes, continuera d'évoquer le souvenir de Johnny Hallyday, avec des invités tout au long de l'émission. Dès 20 heures, RTL diffusera son concert historique à la Tour Eiffel en 2009, puis de 21 heures à 22 heures, le show mythique des 50 ans du chanteur au Parc des Princes, en 1993, qui sera proposé en simultané et en intégralité sur M6. Georges Lang prolongera la soirée avec une programmation spéciale.



Tous les programmes seront à suivre en direct sur RTL.fr et via plusieurs Facebook live.