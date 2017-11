Johnny Hallyday : Eddy Mitchell rassure les fans du chanteur

publié le 11/11/2017 à 21:21

L'état de santé de Johnny Hallyday inquiète ses fans. L'"idole des jeunes" se bat contre un cancer depuis de longs mois. Néanmoins, son ami de longue date Eddy Mitchell se veut rassurant à l'égard du rockeur. Invité dans l'émission C à vous, vendredi 10 novembre, le chanteur s'est voulu rassurant.



Comme sur BFMTV deux jours auparavant, Eddy Mitchell a déclaré que Johnny Hallyday était en studio. "Pour un malade, c'est quand même pas mal", a lâché l'interprète de La même tribu. "C'est un vrai battant, c'est un vrai dur. C'est Robocop", a poursuivi Eddy Mitchell.



Cet été, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday se sont trouvés pour une tournée ensemble, Les Vieilles Canailles. Malgré la maladie, Johnny Hallyday est parvenu à assurer toutes les dates.



Sur le plateau de C à Vous, Eddy Mitchell a même évoqué une anecdote de tournée. "Un soir, on croyait qu'il était très malade, mais il avait mangé des boudins créoles avant d'entrer en scène, donc tout se comprend", se remémore l'interprète de Boogie Woogie, amusé.