publié le 06/12/2017 à 13:21

Depuis l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, dans la nuit du 5 au 6 décembre, anonymes, people et politiques évoquent leurs souvenirs et leur sentiment à l'égard de la star aux 57 ans de carrière. Après avoir été prévenu par Laetitia Hallyday, Emmanuel Macron a été le premier à rendre hommage à la légende.



Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, l'a imité quelques minutes plus tard, en qualifiant le chanteur, mais aussi l'académicien Jean d'Ormesson disparu 24 heures plus tôt, de "très rare personnage qui lorsqu'il nous quitte nous replongent dans des souvenirs d'enfance et de jeunesse".

Ce n'est pas son hommage à Johnny Hallyday qui a ému la toile, mais un tweet posté une poignée de minutes plus tard. À 5h17 précisément, celui qui fut l'un des porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle a estimé que "la triste mort de Johnny Hallyday ne doit pas nous faire oublier le nouveau mauvais coup qu'ils nous préparent (prochaine cible : le Smic)."



Une référence directe au rapport du groupe d'experts sur le Smic du 5 décembre, qui plaide pour la fin de la revalorisation annuelle et automatique du salaire minimum. Le gouvernement rendra sa décision sur le sujet le 18 décembre.

Alexis Corbière a supprimé son tweet. Le revoici donc : pic.twitter.com/0gFXA5XzfD — Arthur Berdah (@arthurberdah) 6 décembre 2017

Immédiatement, le tweet, depuis supprimé par son auteur, a provoqué l'ire de nombre d'internautes touchés par la disparition de leur idole. La plupart dénonçant une instrumentalisation. Aurore Bergé, députée La République En Marche des Yvelines, est de ceux-là. Elle s'est indignée : "Il n'y aura pas de trêve politique. Mais utiliser le décès de Johnny Hallyday pour polémiquer est d'une rare indignité", écrit-elle.



"Il n'y aura pas de trêve politique. Mais utiliser le décès de Johnny Hallyday pour polémiquer est d'une rare indignité." @sudradio #GdMatinSudRadio [tweet d'Alexis Corbiere] — Aurore Bergé (@auroreberge) 6 décembre 2017

Alexis Corbière a ensuite tenu à répondre à ses détracteurs. Dans un nouveau tweet, il s'est justifié : "Au milieu de la nuit, 30 minutes après la triste nouvelle, j'ai rendu hommage. Mais je n'oublie pas d'autres sujets sociaux qui me tiennent à cœur et qui me semblent grave. Suis-je le seul ? Bonne journée à tous."



Au milieu de la nuit, 30 mn après la triste nouvelle, j'ai rendu hommage. Mais je n'oublie pas d'autres sujets sociaux qui me tiennent à coeur et qui me semblent grâve...suis je le seul ?

Bonne journée à tous.. https://t.co/ZfaEfU0k1Y — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 6 décembre 2017