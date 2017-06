publié le 16/06/2017 à 17:14

Clap de fin pour les aventuriers de Koh-Lanta. Cette seizième édition du jeu d'aventure se termine pour les candidats encore en course, Vincent, Clémentine, Mathilde et Frédéric. Après presque 40 jours sur une île du Cambodge, les participants s'affrontent une dernière fois ce vendredi 16 juin. D'abord sur la course d'orientation puis sur les poteaux, l'épreuve mythique de l'émission.



Comme chaque année, la compétition a demandé aux candidats de faire preuve d'énergie, de force, de réflexion mais aussi de stratégie. Des caractères bien trempés, qui ont donné des moments explosifs. Rarement une édition de Koh-Lanta n'a donné autant de moments de gêne, d'énervement et de surprise. Entre les éliminations inattendues et les stratégies ratées, les 21 candidats de cette édition ont fourni de belles séquences.

1. Les candidats découvrent l'existence d'une troisième équipe

C'était la plus grosse surprise de cette édition : les candidats n'étaient pas répartis en deux mais en trois équipes. Un changement qui bouleverse la compétition autant que les stratégies. Après leur arrivée sur l'île, alors qu'ils s'attendent à être dispatchés entre le clan des rouges et celui des jaunes, les candidats découvrent l'existence de l'équipe bleue. Kelly est la première à découvrir son bandana et sa réaction est très drôle : "C'est une blague ?", demande-t-elle à Denis Brogniart avant de montrer le foulard aux autres.

Au final, le système des trois équipes n'aura duré que le temps de quatre épisodes : après une épreuve exceptionnelle, l'équipe jaune est dissoute et ses membres viennent renforcer le clan des bleus et celui des rouges.

2. Le coup de théâtre de Mathilde

Mathilde est une des aventurières préférées des internautes. Sa force physique, ses capacités sportives et sa gentillesse l'ont menée jusqu'à la finale. Mais cette ancienne bleue a bien failli être éliminée aux portes de la demi-finale. Lors de l'épisode diffusé le 26 mai, Mathilde se sent en danger et pense être la prochaine à partir. Elle se met alors à la recherche d'un des colliers d'immunité répartis sur le camp et finit par en trouver un dissimulé dans un tronc d'arbre.

Très joueuse, Mathilde décide de ne pas partager sa découverte avec les autres candidats et d'attendre le conseil. La découverte de son collier fait l'effet d'une bombe parmi les aventuriers : Mathilde, qui a remporté la majorité des votes, n'est pas éliminée et Claire est contrainte de quitter l'aventure, avec seulement deux voix contre elle.

3. L'élimination surprise de Yassin

Cette édition de Koh-Lanta a connu de nombreux abandons et quelques éliminations surprises. La première est celle de Yassin, qui a lieu juste avant la réunification. L'aventurier, très compétitif et un peu directif, est désigné par les ambassadeurs Mathilde et Sandro pour ne pas faire partie de la réunification. Aventurier redoutable, il était un des plus sportifs et montrait une résistance importante à l'effort.

Son élimination est autant une surprise pour les autres candidats que pour lui. S'il ne fait preuve d'aucune rancœur et part la tête haute, Yassin a une impression d'inachevé. Il se voyait aller encore loin dans la compétition et repart, en plus, avec un collier d'immunité non utilisé : "J'espère que ce sera quand même le meilleur aventurier qui gagnera Koh-Lanta. Je vous souhaite vraiment une belle aventure", a-t-il conclu.

4. L'échec de la stratégie de Sandro

La deuxième élimination surprise de cette édition est sans aucun doute celle de Sandro, peu après la réunification des deux équipes. Très stratège, le jeune homme décide de duper ses coéquipiers pendant l'épreuve de confort, celle de la dégustation d'insectes. Il fait semblant de ne pas être à l'aise avec les premières assiettes afin d'être choisi comme adversaire au second tour de l'épreuve. Un coup de bluff qui lui permet de profiter pleinement du confort mais qui ne passe pas du tout auprès des autres aventuriers.

Ces derniers décident alors de se venger en bluffant à leur tour : ils font croire à Sandro qu'ils voteront contre Marjorie au prochain conseil afin qu'il ne se sente pas en danger. Rassuré de ne pas être dans le viseur des candidats, Sandro ne songe même pas à jouer son collier d'immunité après le vote. Avec six voix contre lui, il est éliminé et est le premier surpris par son départ.

5. Le moment avec les proches

Koh-Lanta sait émouvoir ses téléspectateurs. Comme à chaque édition, les candidats ont reçu des coups de téléphone et des lettres de leurs proches, mais un moment a été particulièrement touchant. Lors de la demi-finale, les cinq candidats encore en course peuvent leurs proches quelques instants pendant l'épreuve de confort. Après plus de trente jours séparés de leur famille, les aventuriers n'arrivent pas à retenir leurs larmes.

6. Les mocassins de Dylan

Dylan n'est pas resté longtemps dans l'aventure. Éliminé dès le premier conseil, le jeune mannequin a fait une apparition éclair dans Koh-Lanta. Agaçant ses coéquipiers de l'équipe bleue dès les premières heures, il n'aura pas su garder sa place. Pourtant Dylan a plus marqué l'aventure que d'autres aventuriers restés plus longtemps. Alors que les aventuriers privilégient les baskets ou se promènent pieds nus, Dylan avait décidé de venir sur l'île en mocassins Gucci. Des chaussures en daim qui ont fait beaucoup rire les internautes.

Être en mocassin à #KohLanta c'est une chose, mais avec des mocassins GUCCI c'en est une autre... pic.twitter.com/fsixMR8OpC — Elyssa (@Elybendel) 11 mars 2017