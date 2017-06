publié le 16/06/2017 à 11:42

Il y a des propos qui ne passent pas. Denis Brogniart, présentateur phare de Koh-Lanta, accepte mal la déferlante d'insultes qui s'abat sur Clémentine depuis le début de la compétition. D'ordinaire discret sur les polémiques qui agitent l'émission, Denis Brogniart s'est exprimé dans Le Figaro, se disant choqué par les propos des internautes sur Clémentine.



Le comportement de cette dernière, compétitif et impulsif, a en effet choqué les téléspectateurs à de nombreuses reprises et ils ne l'ont pas ménagée. Physique, pilosité, caractère, ils ont critiqué le moindre de ses gestes et parfois très violemment.

"Koh-Lanta suscite des passions, on le vit par procuration", explique Denis Brogniart : "Mais je suis quand même atterré par la violence des propos, parfois orduriers, insultants... Je suis blessé pour elle." Considérée comme une battante par le présentateur, Clémentine a gagné sa place en finale et rêve désormais de remporter la compétition : "C'est elle qui a le plus faim de victoire", affirme-t-il.

Si Denis Brogniart comprend l'enthousiasme des internautes pour la compétition, il tire la sonnette d'alarme : "Koh-Lanta est un jeu et je ne comprends pas qu'on puisse tenir des propos aussi violents, même si on ne souscrit pas à la position et aux orientations d'un candidat". TF1 a d'ailleurs choisi de recadrer ses téléspectateurs en publiant sur son site les cinq commandements du fan inconditionnel de Koh-Lanta. Le premier : "T'acharner sur un candidat tu ne feras pas". À bon entendeur.