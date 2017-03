publié le 11/03/2017 à 00:55

Koh-Lanta est terminé, vive Koh-Lanta. Un peu plus de trois mois après la fin de la saison 16, le programme phare de TF1 est revenu ce vendredi 10 mars pour une nouvelle édition. Cette fois-ci, les 18 candidats de l'aventure vont passer 41 jours au Cambodge. Grande nouveauté, ils sont répartis en trois équipes au lieu des deux habituelles : les rouges et les jaunes font désormais face aux bleus.



Les candidats se sont retrouvés parachutés au Sud du Cambodge, pays dans lequel avait débuté le tournage de la saison 13, annulée après le décès d'un candidat et le suicide d'un médecin. Comme d'habitude, les aventuriers devront repousser la faim et la soif et dépasser leurs limites tout en affrontant les autres candidats. Une compétition qui risque de faire des étincelles : le premier épisode a déjà fait émerger de fortes personnalités dans chacune des équipes.

Des équipes tirées au sort

Les 18 candidats de la nouvelle édition commencent à faire connaissance sur le bateau mais ils doivent rapidement se jeter à l'eau pour nager 300 mètres jusqu'au rivage. Une fois à terre, ils doivent récupérer des rondins de bois à leur nom puis décrocher les deux colliers d'immunité situés en hauteur. Mathilde et Yassin, très sportifs tous les deux, réussissent à les arracher en quelques minutes.

Cette victoire est un grand atout pour leur équipe puisque les colliers ont une particularité cette année : ils peuvent passer de main en main et pas seulement au sein d'une même équipe. Un candidat peut aussi décider de le donner à un membre d'une équipe adverse. Mais attention, le collier ne servira qu'une seule fois, lors d'un seul conseil et pour un seul aventurier.

Après ces premières réjouissances, les candidats vont enfin connaître leur équipe, qui sont mixtes et aux effectifs égaux. Celle des jaunes comprend Corentin, Félicie, Sabine, Maria, Sandro et Brahma. Du côté des bleus, les candidats sont Kelly, Dylan, Mathilde, Yves, Hada et Frédéric. Enfin l'équipe des rouges, surnommée l'équipe "des vieux" par Yassin est composée de Manuella, Franck, Yassin, Marjorie, Bastien et Clémentine.

Tricherie pendant le jeu de confort

Après l'installation et une première nuit dans le camp, les candidats reçoivent leur première bouteille au petit matin. Malgré une nuit difficile et très peu de sommeil, ils sont motivés pour cette première épreuve de confort. C'est un classique du jeu qui les attend, l'épreuve des flambeaux.



Les candidats doivent allumer les six flambeaux à l'aide de leur feu, qu'ils doivent d'abord récupérer après une série d'obstacle. Les aventuriers enjambent des rondins, passent à travers un labyrinthe de cordes pour récupérer le feu avant de refaire le parcours en sens inverse. Mais le plus difficile les attend : ils doivent alimenter la vasque de leur équipe, située en hauteur.

Après un affrontement au coude à coude, c'est finalement les jaunes qui allument leur vasque en premier. Mais les équipes jaune et bleue sont disqualifiées pour tricherie et la victoire revient finalement aux rouges. Parmi les deux récompenses disponibles, ils choisissent sans hésiter les trois kilos de riz.





Le mauvais temps et les premiers signes de fatigue jouent sur les nerfs des candidats. Les tensions montent dans chaque équipe, surtout chez les bleus entre Dylan et Kelly, qui finit par dire au jeune mannequin : "T'es idiot et tu t'en rends même pas compte". Yves lui, verse ses premières larmes.

Un puzzle pour l'épreuve d'immunité

Les bleus doivent vite passer au-dessus de ces tensions car ils sont convoqués à l'épreuve d'immunité. Au programme, un puzzle de cordes : les candidats doivent reconstituer une pieuvre avec des bouts de corde de différentes tailles. Mais avant de s'y atteler, ils doivent détacher le puzzle au fond de l'eau. L'équipe rouge arrive en première sur le rivage, suivie de près par l'équipe bleue.



Seulement deux candidats de chaque équipe peuvent reconstituer le puzzle à tour de rôle. Même s'ils sont aidés des autres, les aventuriers ont des difficultés à mettre les différents bouts de corde au bon endroit. Malgré du retard, les jaunes réussissent à gagner l'épreuve du puzzle. Ils remportent donc le premier totem d'immunité, suivis des rouges qui sauvent aussi leur équipe pour ce premier épisode.

L'équipe bleue est donc la première à connaître le conseil et décide d'éliminer Dylan. Le jeune mannequin a récolté cinq voix contre lui et quitte l'aventure après quelques jours au Cambodge.