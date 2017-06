publié le 16/06/2017 à 09:30

La fin de l'aventure approche à grands pas. Vendredi 16 juin, Koh-Lanta diffusera son dernier épisode, qui verra quatre candidats s'affronter en finale. Le gagnant remportera le titre d'ultime aventurier et 100.000 euros. Cette année, l'aventure au Cambodge a subi de nombreux bouleversements : l'émission a débuté en mars non pas avec deux mais trois équipes, la jaune, la rouge et la bleue. Au bout du huitième épisode, les équipes se sont réunifiées.



Ils étaient ainsi dix-huit candidats au début du jeu, ils ne sont désormais que quatre à accéder à la grande finale. Clémentine, Vincent, Frédéric et Mathilde vont en effet devoir s'affronter dans deux épreuves classiques de l'émission télévisée : l'épreuve d'orientation et l'épreuve des poteaux.

Deux défis exigeants pour lesquels les aventuriers devront donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'issue de cela, il ne restera que deux candidats qui se rendront devant le jury final. Découvrez les quatre candidats qui participeront à cette finale qui promet d'être pleine de rebondissements.

1. Frédéric, le vendeur d'automobile

Frédéric est l'aîné de cette finale. Ce vendeur d'automobiles de 40 ans vient des Bouches-du-Rhône et compte bien montrer qu'il mérite sa place devant l'ultime conseil. Ce père de famille passionné de moto a attendu les derniers jours avant les deux épreuves finales pour remporter sa première épreuve de confort, lui permettant de passer une nuit avec son épouse. Dans un entretien accordé au Figaro, l'aventurier a déclaré qu'en cas de victoire, il ferait don d'une partie des 100.000 euros à l'association Grégory Lemarchal.

2. Mathilde, la rescapée de l'aventure

Mathilde a failli être éliminée, mais elle joue pourtant sa place lors de la grande finale. La jeune femme de 21 ans est aussi la benjamine de l'aventure. Alors que tout le monde souhaitait voter pour elle, elle a trouvé l'un des colliers d'immunité cachés sur le campement et a remporté l'ultime épreuve d'immunité, s'assurant une place dans le carré final.



Originaire de Maine-et-Loire, la jeune aventurière étudie les langues et a même été championne de France de natation synchronisée. L'émission télévisée lui a d'ailleurs été bénéfique dans sa vie personnelle : elle s'est mise en couple avec un autre candidat, Bastien.

3. Clémentine, la professeur de badminton

Appréciée de ses camarades, Clémentine a pourtant souffert des réactions des internautes, qui ne l'apprécient pas du tout. Peu importe, la candidate a décidé de ne pas se laisser faire et s'est imposée comme une adversaire de taille. Clémentine est la première à s'être qualifiée pour l'épreuve d'orientation, remportant l'avant-dernière épreuve d'immunité et héritant du collier d'immunité de Sandro.



À 25 ans, Clémentine est professeur de badminton en Haute-Savoie. Elle déteste perdre, ce qui lui a donné énormément de motivations et de hargne tout au long de l'aventure, ce qui lui a valu le surnom de "Clem la rage". Passionnée de sport et de nature, Koh-Lanta était fait pour elle.



4. Vincent, l'ancien rugbyman

Vincent est connu des habitants de La Rochelle. Avant de participer à l'aventure de Koh-Lanta, le jeune homme de 32 ans est un ancien joueur professionnel de rugby. Son imposante carrure et son endurance sportive lui ont d'ailleurs permis de remporter plusieurs épreuves et de s'imposer rapidement comme un adversaire de taille. Il passe professionnel à 22 ans et signe à La Rochelle, alors en Pro D2, et y restera pendant quatre ans.



L'aventurier a été éliminé une première fois au cours du jeu : le premier conseil après la réunification a eu raison de ce candidat hors pairs vingt-trois jours après le début de l'aventure. Mais Manuella ayant abandonné suite à plusieurs malaises, le candidat a fait son retour et s'est imposé comme l'un des adversaires les plus redoutables de cette finale.