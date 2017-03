"Koh-Lanta 2017" : l'équipe Jaune disparaît et renforce la Bleue

publié le 31/03/2017 à 22:15

C'était une épreuve de confort à l'enjeu important. Les équipes Bleue, Rouge et Jaune ont du s'affronter lors d'une épreuve de boules à placer sur des planches après un parcours très périlleux. La tribu Jaune est arrivée dernière et a été dissoute par Denis Brogniart. Les Bleus profitent d'être sauvés pour prendre un nouveau départ : les tensions entre Yves et Kelly sont apaisées.



Chez les jaunes c'est une tout autre histoire, certains redoutent déjà de devoir cohabiter avec des personnalités qu'ils n'apprécient pas. Félicie et Maria sont désemparées car elles doivent se séparer : chaque tribu doit accueillir une des deux filles. Les équipes Rouge et Bleue sont composées de huit et neuf personnes : les bleus récupèrent Vincent, Félicie, Brahma et Corentin tandis que les rouges choisissent Sandro et Maria.

Sur Twitter, les internautes soulignent que la nouvelle équipe bleue presque invincible : ses membres ont récupéré de nouveaux aventuriers très sportifs et compétitifs.

#KohLanta l'equipe bleue ils ont racheté par le Qatar et ils se renforcent au mercato. — Moh TALL (@Moh_Tall) 31 mars 2017

En tout cas, la meilleure recrue est Vincent sans hésiter ! #KohLanta — Coyote du 57 (@Coyotedu57) 31 mars 2017

#KohLanta Carton plein pour les Bleus !! — betty ouf (@bettyouf) 31 mars 2017

l'équipe bleu est devenue une équipe très compétitif pour gagner les épreuves de #KohLanta — Momo #TeamMoreau (@Amaury1981) 31 mars 2017