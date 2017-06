publié le 14/06/2017 à 15:29

Qui remportera la dix-septième saison de Koh-Lanta cette année ? La grande finale du jeu d'aventure sera diffusée vendredi 16 juin à partir de 21 heures, dévoilant en même temps le ou la grand(e) vainqueur(e) de cette édition 2017, qui empochera au passage la rondelette somme de 100.000 euros. Pour faire patienter les fidèles du programme, TF1 a diffusé les dix premières minutes de cet épisode très attendu et qui devrait affoler les audiences.



Après le récapitulatif du dernier épisode et le générique, on retrouve les quatre finalistes, Clémentine, Vincent, Frédéric et Mathilde sur le camp. Sébastien, adversaire de taille, a fait les frais du dernier conseil. Clémentine revient d'ailleurs sur cet événement et explique pourquoi elle a trahi le candidat éliminé en votant contre lui. Chacun dévoile ses impressions et sa joie d'être en finale, avant que les ultimes épreuves ne débutent.

Car les quatre finalistes ne sont pas encore au bout de leurs peines. Deux épreuves les attendent encore : l'exigeante course d'orientation et la fameuse épreuve des poteaux. Seuls deux candidats iront jusqu'au bout et devront ensuite affronter le jury final, composé des aventuriers éliminés de Koh-Lanta. Le suspens est total.