publié le 03/06/2017 à 00:49

Ils ne sont plus que cinq à espérer accéder à la finale de cette édition de Koh-Lanta. Mathilde, Frédéric, Sébastien et Vincent s'affrontent en demi-finale pour espérer obtenir leur place à l'orientation. Clémentine, avec son collier d'immunité, est certaine d'être en finale et de participer à la course. Après l'élimination surprise de Claire la semaine dernière, qui réussira à jouer des tensions et des alliances pour rester dans la compétition ?



Sur le camp réunifié, les candidats se préparent pour la dernière épreuve de confort et félicitent aussi Mathilde pour le renversement de situation dont elle a bénéficié lors du dernier conseil. Les membres du jury final ne peuvent pas cacher leur surprise en voyant Claire arriver sur le camp car eux aussi s'attendaient à l'élimination de Mathilde. Ils ne comprennent pas son choix de vote noir, qu'elle a attribué à Clémentine avec qui elle ne s'entendait pourtant pas.

Une récompense inestimable pour l'épreuve de confort

L'enjeu de l'ultime épreuve de confort est important puisque le candidat vainqueur pourra passer un moment avec un de ses proches. Vincent fond en larmes en reconnaissant sa sœur Marine, venue lui donner des nouvelles de son fils et de sa femme, enceinte de quatre mois. Sébastien retrouve sa compagne Lise et Clémentine son conjoint Valentin. Frédéric est rejoint par sa "petite femme" Nelly et Mathilde par sa mère Bettina.

Pour l'épreuve de confort, les candidats doivent détruire la poterie d'un adversaire à l'aide d'une pierre reliée à une corde et choisissent à tour de rôle le candidat qu'ils veulent tenter d'éliminer. Frédéric élimine tous les candidats, d'abord Mathilde et Clémentine, puis Vincent et Sébastien, qui disent au revoir à leurs proches avec émotion.



Il remporte un dîner romantique et une nuit dans un hôtel avec sa femme et doit choisir un candidat auquel offrir un déjeuner avec son proche. Alors qu'il voulait dans un premier temps attribuer cette récompense à Sébastien, il choisit finalement Clémentine, qui a donc la chance de remporter un moment en tête-à-tête avec son amoureux.

Une épreuve d'immunité cruciale

"Tout faire tomber, sans trébucher", voilà ce qui attend les candidats pour leur dernière épreuve d'immunité. Les cinq demi-finalistes doivent aligner des dominos sur une poutre en équilibre puis les faire tomber en actionnant le premier. Mathilde et Clémentine prennent rapidement la tête de l'épreuve, suivies par Vincent et Sébastien. Après de nombreux échecs, c'est finalement Mathilde qui remporte l'épreuve d'immunité et donc sa place pour la finale. Se pensant en danger après le conseil de la semaine précédente elle fond en larmes de bonheur et de soulagement.



Un choix compliqué pour Clémentine

Persuadé qu'il sera éliminé aux portes de la finale, Sébastien part à la recherche du deuxième collier d'immunité, pendant que Frédéric et Vincent évoquent le comportement de Clémentine. L'ancien rugbyman prévoit de voter contre Clémentine, même si ce choix ne changera rien au jeu. Clémentine s'embrouille dans ses choix de votes et se met à dos les différents candidats, qui n'arrivent plus à la suivre.



Lors du conseil, tous les candidats félicitent Mathilde pour ce retournement de situation, principalement Clémentine qui souligne son calme et sa maturité du haut de ses 21 ans : "Elle a été meilleure que tous, elle mérite cette victoire". Avec trois voix contre lui, c'est finalement Sébastien qui est éliminé. Le professeur d'escalade se sent trahi par Clémentine, qui a privilégié la stratégie aux promesses faites précédemment. Les finalistes de cette édition de Koh-Lanta sont donc Mathilde, Clémentine, Vincent et Frédéric. Ils s'affronteront tous les quatre lors de l'épreuve d'orientation le vendredi 16 juin.