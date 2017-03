EN IMAGES - "Koh-Lanta 2017" : découvrez les trois équipes

publié le 10/03/2017 à 23:07

Le coup d'envoi de la nouvelle édition de Koh-Lanta a été donné vendredi 10 mars. Les candidats ont eu une surprise de taille puisque cette année ce ne sont pas deux mais trois équipes qui vont s'affronter. Les bleus rejoignent ainsi les rouges et les jaunes, couleurs historiques de l'émission. Après une première épreuve pour récupérer les colliers d'immunité, remportée par Yassin et Mathilde, les aventuriers ont été divisés en trois groupes.



Les 18 concurrents sont répartis en trois équipes mixtes aux effectifs égaux. L'équipe rouge est composée de Clémentine, une entraîneuse de badminton de 25 ans originaire de Haute-Savoie, de Franck, sans-emploi et originaire du Bas-Rhin, de Manuella, une mannequin de 35 ans habitant dans le Val-de-Marne, de Marjorie, cantinière dans le Nord, de Yassin, un électricien de 33 ans vivant en Gironde et de Bastien, patron de pizzeria originaire des Bouches-du-Rhône.

L'équipe rouge affronte l'équipe jaune. Ses membres sont Corentin, un agent immobilier de 23 ans, Félicie, une éducatrice spécialisée de 27 ans, Maria, une boulangère des Bouches-du-Rhône, Sabine, la doyenne de l'aventure, une consultante immobilière de 53 ans, Sandro, vendeur automobile belge et Brahma, un éducateur spécialisé de 26 ans originaire du Val d'Oise. Sabine s'est vite imposée comme leader du groupe en poussant ses équipiers à partir à la recherche du point d'eau.

Grande nouveauté de cette année, les deux équipes ont une troisième tribu face à eux, les bleus. Très enthousiastes à l'idée de faire partie de ce nouveau groupe, les candidats se sont vite rapprochés. Il s'agit de Dylan, un agent immobilier de 22 ans originaire du Luxembourg, de Frédéric, un vendeur automobile ode 40 ans, d'Hada, conseillère de vente dans les Alpes-Maritimes, de Kelly, une serveuse parisienne, de Mathilde, la benjamine de l'édition, étudiante en langues et d'Yves, un commercial de 49 ans.

