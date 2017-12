publié le 09/12/2017 à 23:19

La demi-finale de Danse avec les stars a été riche en émotion. La soirée était dédiée à Johnny Hallyday décédé le 6 décembre à la suite d'un cancer du poumon. Élodie Gossuin, Lenni-Kim, Agustin Galiana et Tatiana Silva ont dansé sur les plus grands titres de l'idole des jeunes. TF1 avait annoncé rapidement que l'émission rendrait hommage à la star, qui a marqué des générations de fans. Quelque chose de Tennesse, Requiem pour un fou, mais aussi Souvenirs, souvenirs, ont fait vibrer le public et les quatre juges.



Les répétitions n'ont pas toutes été faciles pour les demi-finalistes. Ils ont dû adapter leurs chorégraphies pour les tubes de Johnny Hallyday. Des musiques, qui pour certains, ne pourraient devenir une valse, un jive ou encore un paso doble. Et pourtant, Élodie Gossuin, Lenni-Kim, Agustin Galiana et Tatiana Silva ont tous réussi l'exercice.

Les larmes d'Élodie Gossuin sur "Quelque chose de Tennesse"

L'ex Miss France, sauvée in extremis la semaine dernière, n'a pas caché son émotion après sa rumba sur Quelque chose de Tennesse. Élodie Gossuin avait d'ailleurs confié que ses parents sont de grands fans de Johnny Hallyday et qu'elle a grandi avec les titres de l'idole des jeunes. Accompagné de Christian Millette, Élodie Gossuin a montré combien elle a progressé depuis le début de la compétition.

Lenni-Kim enflamme le public sur "Souvenirs, souvenirs"

Il n'a que 16 ans, mais déjà tout d'un grand. Lenni-Kim est sans aucun doute l'un des grands favoris de cette nouvelle saison de Danse avec les stars. Avec sa partenaire Marie Denigot, ils ont réalisé un jive endiablé sur Souvenirs, Souvenirs, l'un des premiers titres de Johnny Hallyday Comme depuis 9 semaines, Lenni-Kim a une nouvelle fois bluffé les juges et remporté trois 10 pour sa prestation.

Tatiana Silva donne des frissons sur "Requiem pour un fou"

C'est une danse qui entrera sûrement dans l'histoire de Danse avec les stars. Tatiana Silva a choisi Requiem pour un fou pour sa prestation en compagnie de Christophe Licata. Les deux danseurs ont commencé leurs pas dans une cage noire sur un fond rouge. Tatiana Silva a même vraiment giflé son partenaire pour donner plus de réalisme à sa prestation, qui a été gratifié d'un 10.

Agustin Galiana enchante sur "L'envie"

Agustin Galiana est l'une des bonnes surprises de la soirée. Avec sa partenaire Candice Pascal, ils ont réalisé une valse sur L'envie qui a été récompensée de plusieurs 10. Une danse aérienne où le danseur a su montré qu'il avait progressé au niveau de la techniqueLors des répétitions, il n'avait pas manqué d'expliquer que sa "peine était française", quand il a appris le décès de Johnny Hallyday.