et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/12/2017 à 22:15

Pour des milliers de fans de Johnny Hallyday, la journée avait commencé bien avant le lever du jour. Dès 5 heures, soit sept heures avant le début de la cérémonie, certains d'entre eux se réveillent emmitouflés dans des couvertures de survie : ils ont dormi au pied de l'église de la Madeleine, où a été déployé le portrait géant de l'idole des jeunes. "Il était très important pour nous de faire un dernier hommage à notre idole, et voir cette ambiance, ce monde extraordinaire sur la place de la Madeleine, malgré tout, nous réchauffe un peu le cœur", explique un fan.



Dix heures, Laeticia Hallyday, ses deux filles Jade et Joy, Line Renaud, Claude Lelouch, le clan Hallyday, tous sont derrière les vitres des sept vans noirs qui grimpent la colline du Mont Valérien (Hauts-de-Seine), pour un dernier moment de recueillement. Spontanément, quelques bikers ont déjà fait le déplacement. Ils seront quelques milliers, bien plus que ce qu'on imaginait, pour accompagner le cercueil de bois blanc de leur idole, jusqu'à la Concorde.

Johnny porté par ses proches et par la foule

"Tous ensemble pour Johnny !" crie une fan, et ils sont nombreux à chanter, à pleurer, et à saluer une dernière fois l'icône du rock français à travers les vitres du véhicule qui le fait entrer sur la rue Royale, sous les acclamations de la foule. Sur le parvis de la Madeleine, l'image est sublime : David Hallyday, Laura Smet, main dans la main, attendent l'arrivée de leur père. Emmanuel Macron les embrasse, le clan Hallyday entre dans l'église le cercueil blanc jusqu'aux marches de l'église.

Le président prend la parole face à la foule immense venue rendre un dernier hommage au chanteur : "Vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday". Le cercueil entre dans cette église de la Madeleine, porté sur l'épaule par les proches du rockeur autant que par les cris de la foule. L'hommage se voulait populaire plus que national, il aura allié les deux, jusqu'au début de la messe.