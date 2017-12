publié le 02/12/2017 à 23:57

Il y avait pourtant un écueil de taille cette semaine. Les danseurs et danseuses de Danse avec les stars étaient confrontés à une prestation en aveugle. Toute la semaine, ils ont appris les pas d'une danse dont ils ne connaissaient pas la chanson. C'est ainsi que Lenni-Kim s'est entraîné pour un jive, et n'a appris le titre du morceau qu'à la fin de son premier passage.



Alors qu'il recevait un superbe 72 après un premier paso doble de toute beauté, il a filé apprendre son jive sur La Bamba de Los Lobos. Et lors de son passage, le jeune chanteur, valeur sûre de cette saison de Danse avec les stars, a ébloui le jury. De Nicolas Archambault à Chris Marques, tous ont salué l'exceptionnel passage du jeune homme.

Joyeux, bondissant, précis. Le couple Denigot-Lenni a livré une prestation quasi-professionnelle couronnée de notes tout aussi spectaculaires : aucune note en dessous de 9, et un triple 10. Personne ne boudait son plaisir.