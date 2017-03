publié le 10/03/2017 à 15:54

Les téléspectateurs de TF1 ont découvert une nouvelle présentatrice météo ce vendredi 10 mars. Peu de temps après le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernault, Tatiana Silva a assuré son premier bulletin météo avec aisance et sourire. "Bonjour à tous. Un conseil : profitez-en parce que le beau temps ne va pas perdurer tout le week-end", a déclaré la nouvelle "miss météo" de la Une, avec léger trac dans la voix.



Cette Belge de 32 ans d'origine cap-verdienne est la remplaçante de Catherine Laborde qui a quitté son poste début janvier après 28 ans de bons et loyaux services. L'ancienne figure de TF1 avait offert des adieux très émouvants. Ex-mannequin et Miss Belgique 2005, Tatiana Silva est une professionnelle aguerrie des prévisions météorologiques. La jeune femme a présenté des bulletins sur les chaînes belges, notamment la RTBF et sur M6 en France.

Ces derniers jours, Tatiana Silva a répété longuement en s'appuyant sur les conseils avisés de son nouveau collègue, Louis Bodin. Le nouveau visage de TF1 n'a pas l'intention de remplacer Catherine Laborde dans le cœur des téléspectateurs, elle souhaite seulement être "à la hauteur". "C'est un honneur de pouvoir suivre Catherine Laborde", a-t-elle confié à RTL. Je vais essayer de l'honorer." Tatiana Silva assurera son deuxième bulletin météo ce soir, après le journal télévisé.