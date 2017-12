publié le 09/12/2017 à 22:09

Mais qui arrêtera Lenni-Kim ? Du haut de ses 16 ans, le Canadien ne cesse de bluffer les juges et le public de Danse avec les stars. Depuis le début de la compétition, le jeune homme a montré son talent et ses progrès aux bras de sa partenaire Marie Denigot. Pour cette demi-finale, le duo a rendu hommage à l'idole des jeunes sur un live rythmé par Souvenirs, souvenirs, l'un des premiers tubes de Johnny Hallyday. "C'est un super hommage que tu as fait ce soir", lui explique Chris Marques.



Des propos qui font écho à ceux de Jean-Marc Généreux : "C'était un jive survitaminé. Je vous ai regardé, j'avais chaud". La prestation n'a pas manqué de faire danser le public et sourire les juges puisque Johnny Hallyday avait le même âge de Lenni-Kim lorsqu'il interprétait Souvenirs, souvenirs. Chris Marques, Nicolas Archambault et Fauve Autot lui ont accordé un 10 chacun pour cette prestation qui place Lenni-Kim et Marie Denigot en tête du classement.