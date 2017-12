publié le 09/12/2017 à 19:19

Soirée exceptionnelle en hommage au Taulier du rock. Pour la demi-finale de Danse avec les stars, diffusée samedi 9 décembre à partir de 21 heures sur TF1, les candidats vont danser toute la soirée sur les titres emblématiques de Johnny Hallyday. Les morceaux mythiques tels que Je te promets, Que je t'aime, Oh Marie, Vivre pour le meilleur donneront très certainement lieu à de magnifiques danses.



Pour la deuxième prestation, ce seront les juges qui mèneront "La Danse des juges". Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques rejoindront l'un des quatre derniers couples. L'occasion pour chacun des jurés de devenir pendant une semaine le coach du duo de son choix. Cela signifie qu'ils devront assurer la direction artistique, la chorégraphie et participer à une prestation sur scène lors du prime. Il s'agira ensuite pour les duos de réaliser une seconde danse afin de remporter un ticket pour la finale.